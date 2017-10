Fotbal: Când au loc tragerile la sorţi pentru 16-imile Cupei României

Fotbal: Când au loc tragerile la sorți pentru 16-imile Cupei României

Vineri, 11 septembrie, de la ora 12.00, la Casa Fotbalului va avea loc tragerea la sorți a șaisprezecimilor de finală ale Cupei României. La această tragere participă cele 14 echipe din Liga I și cele 18 calificate în urma desfășurării fazelor anterioare.La această tragere, FC Viitorul face parte din urna B, în timp ce FC Viitorul 2, din urna C. Din urna A fac parte șase echipe, în urna B sunt opt formații, iar în ultima urnă sunt 18 echipe. Se vor grupa echipe din urna A, cu echipe din urna C, echipe din urna B cu formații din urna C, iar celelalte echipe din C se vor grupa între ele.Meciurile se vor juca într-o singură manșă, pe terenul echipei de categorie inferioară sau mai slab clasată în campionatul precedent.Partidele din șaisprezecimile Cupei României se vor desfășura marți/miercuri/joi pe 22/23/24 septembrie, cu începere de la 16.30, excepție făcând meciurile televizate. Programul jocurilor televizate va fi stabilit de Comitetul de urgență.