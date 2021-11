Fotbal / Arbitrul român Istvan Kovacs, delegat la partida AS Roma - Zorya Luhansk, din Conference League

Arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la partida dintre echipele AS Roma şi Zorya Luhansk, din grupele Conference League la fotbal, programată joi, 25 noiembrie, de la ora 22.00, informează Federaţia Română de Fotbal.Istvan Kovacs va fi ajutat de arbitrii asistenți Vasile Marinescu și Ovidiu Artene, în timp ce al patrulea oficial va fi Andrei Chivulete.Cele două echipe se întâlnesc într-un duel în grupa C din Conference League, din care mai fac parte CSKA Sofia și Bodo Glimt.În manșa tur, în Ucraina, AS Roma s-a impus cu 3-0.Pentru Istvan Kovacs va fi prima partidă arbitrată în grupele Conference League.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro / Fran Santiago - UEFA/UEFA via Getty Images