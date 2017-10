Fotbal / Antrenorul FC Farul, Ion Răuţă: „Felicit echipa pentru ultimele trei meciuri”

Fotbal / Antrenorul FC Farul, Ion Răuță: „Felicit echipa pentru ultimele trei meciuri”

Sâmbătă, 11 Mai 2013.

Parcă renăscută din propria cenușă, FC Farul a reușit să obțină trei victorii consecutive în ultimele etape ale Ligii a II-a și să scape, ieri, în premieră, de poziția retrogradabilă pe care a ocupat-o timp de mai bine de jumătate de an.În etapa a XXVI-a, ieri, „marinarii” au învins, categoric, pe Chindia Târgoviște, scor 4-1 și au urcat până pe locul 10 în Seria I, motiv pentru care antrenorul grupării de la malul Mării Negre a ținut să-și felicite echipa.„Felicit echipa pentru jocul de astăzi (n.r. - ieri) și pentru tot ce a făcut în ultimele trei meciuri. Știam că partida cu Chindia va fi grea. Ei veneau după o victorie cu 3-0 cu Dunărea și știam că ne va aștepta un meci greu. Am avut probleme de lot, dar nu am vrut să le fac publice. Ne-am chinuit să recuperăm jucătorii după meciul de la Buftea. Cu toate astea unii au jucat răciți și au făcut-o destul de bine. Din păcate, nu am reușit să îl recuperăm pe Stoianof și a trebuit să jucăm cu un singur vârf de atac. Adversarul ne-a pus ceva probleme, dar este bine că am câștigat. Am obținut trei puncte foarte importante care ne cresc șansele de salvare cu peste 50 la sută. Am avut ghinion că s-a accidentat și George Curcă, iar Neagu imediat după ce a intrat s-a accidentat și el. A jucat cu un dinte spart, a fost aproape de o comoție”, a declarat, la finalul meciului, antrenorul FC Farul, Ion Răuță.