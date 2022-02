Fotbal: Antrenorul echipei FCSB, Anton Petrea, depistat pozitiv la Covid-19

Antrenorul formaţiei FCSB, Anton Petrea, a fost depistat pozitiv la Covid-19, motiv pentru care nu va sta pe banca tehnică la meciul cu FC U Craiova, din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal, scrie Agerpres.







"Am venit eu la conferinţă pentru că Toni a ieşit pozitiv joi şi din cauza asta mă aflu în faţa dumneavoastră. Tot staff-ul se va ocupa de echipă, pentru că avem o responsabilitate. Am mai fost în situaţia asta, poate mai grav, şi cred că ne vom descurca", a afirmat fostul jucător Mihai Pintilii, acum delegat al echipei, într-o conferinţă de presă.







El a precizat că deocamdată nu se simte pregătit să ocupe funcţia de antrenor principal: "Eu am spus că încă nu sunt pregătit pentru a fi antrenor, nu sunt încă pregătit să fac pasul ăsta, să devin principal, mai am de învăţat, mai am de adunat cunoştinţe. Cred că mai e drum lung până să devin principal. În acte sunt delegatul echipei, dar ajut echipa cu ce este nevoie. Eu ziceam că nu o să fiu antrenor, dar uşor, uşor începe să îmi placă, însă drumul este foarte lung".







Pintilii speră ca echipa sa să reuşească până la finalul campionatului regular să reducă diferenţa de puncte faţă de prima clasată, CFR Cluj.







"Sperăm să se reducă diferenţa faţă de CFR Cluj şi vom lua fiecare meci în parte. Şi apoi vom vedea cu câte puncte vom intra în play-off. Asta este cel mai important, pentru că acolo se va decide tot. Să nu fie diferenţa mai mare de 8 puncte sau 10 şi atunci fiecare echipă pleacă cu şanse egale. Eu cred că noi avem jucători foarte buni, dar tineri, cu mai puţină experienţă, şi care nu fac faţă presiunii. Însă dacă vor câştiga experienţă meci de meci vor avea şanse să câştige titlul", a mai spus Pintilii, citat de Agerpres.