Fotbal / Andone: Băieții mi-au făcut un cadou frumos de Crăciun

Ştire online publicată Vineri, 23 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Ioan Andone, a declarat joi seara, într-o conferință de presă, că nu se aștepta ca jucătorii săi să înscrie 4 goluri în poarta Stelei, în derby-ul din prima manșă a semifinalelor Cupei Ligii, dar a precizat că aceștia i-au făcut un frumos cadou de Crăciun."Mă bucur că băieții au dat dovadă de profesionalism și de atitudine în această perioadă de sărbătoare. Dedic victoria suporterilor dinamoviști, dar și prietenilor care m-au susținut în momentele mai grele. Pentru că au fost și momente grele la Dinamo. Cu Steaua am făcut șase schimbări față de ultimul nostru meci, cel de la Iași. Am riscat, dar orice risc îți dă și șansa de a câștiga, și chiar cu 4-1. Păcat că s-a accidentat May așa de repede, cu el în teren mai reușeam să înscriem în prima repriză. Le-am zis înainte de meci să nu primim gol, dar iar am primit unul din păcate. Dar până la urmă îi felicit că au dat patru goluri. Nu mă așteptam să dea patru goluri Stelei. Eu mă gândeam să termin meciul ăsta cu 1-0, 2-0, dar am dat 4 goluri și mi-au făcut băieții un cadou frumos de Crăciun. Eu am avut încredere în băieți, când alții i-au blamat. Au fost criticați și ei, și eu. Iar postul meu dacă va fi în pericol un singur om poate ști, domnul Negoiță", a spus tehnicianul, potrivit Agerpres.ro.Andone a recunoscut că Steaua a avut ghinion la bara lui Ovidiu Popescu din prima repriză și a precizat că și-ar fi dorit să nu se fi întrerupt acum campionatul. "Steaua a avut ghinion, a avut acea bară din prima repriză, la 0-0. Dacă marcau, altfel era. Dar în același timp și scorul putea fi mai mare pentru noi pentru că am reușit să îi surprindem bine de tot. Mai este însă un meci, până nu se termină și returul nu suntem calificați în finală. Înseamnă mult această victorie. Mi-aș fi dorit să mai continue campionatul acum, ne ducea valul încă trei-patru etape. Am fi avut entuziasm și băteam pe oricine. Locul 5 din campionat nu ne onorează, dar le-am cerut jucătorilor să aducem de Sărbători suporterilor măcar o victorie cu Steaua și au reușit", a afrmat el.Antrenorul va discuta vineri cu acționarul majoritar Ionuț Negoiță despre jucătorii care vor pleaca și vor veni în pauza competițională din iarnă. "Vineri îi voi prezenta o analiză domnului Negoiță, o să discutăm și vedem cine pleacă, cine vine. Eu zic că dacă rămânem cu lotul aceasta, adică să nu plece nimeni, și să vină doi jucători, atunci eu zic că veți vedea un alt Dinamo și putem să sperăm la primele două locuri", a adăugat el.În ceea ce îl privește pe atacantul Harlem Gnohere, Andone a menționat că acționarul majoritar ar trebui să ceară 500.000 de euro clubului Steaua în schimbul lui: "Eu în locul domnului Negoiță aș cere 500.000 de euro celor de la Steaua pentru Gnohere. Dar dacă merge acolo și intră în gura lui Gigi Becali o să fie Tade II. Dar eu sper să nu ajungă acolo".Ioan Andone susține că este trist faptul că nu vor mai fi derby-uri dacă gruparea condusă de Gigi Becali nu va mai putea folosi numele de Steaua în urma deciziei Curții de Apel. "Ar fi trist să nu se mai numească Steaua și să dispară derby-urile. Cum a dispărut și Rapidul... astea sunt nenorocirile fotbalului românesc. Nu știu cât e de legal cum a luat Gigi echipa... dar dacă justiția zice că nu e corect, atunci înseamnă că echipa Armatei va fi cea unde este Marius Lăcătuș. E trist că dispar derby-urile", a precizat Andone.Echipa de fotbal Dinamo a învins joi seara, cu scorul de 4-1 (1-0), formația Steaua, într-o partidă contând pentru prima manșă a semifinalelor Cupei Ligii.