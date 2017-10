Fotbal / Adrian Mutu împlineşte astăzi 34 de ani, „Briliantul” se simte în formă şi nu se retrage încă

Fotbal / Adrian Mutu împlinește astăzi 34 de ani, „Briliantul” se simte în formă și nu se retrage încă

Adrian Mutu a împlinit astăzi 34 de ani și nu dă nici un semn că ar dori să se retragă. „Briliantul” își dorește să termine cariera cu fruntea sus și spune că este încă în formă.„Pot să mai joc la nivel înalt. Vreau să dau tot ce am mai bun la final de carieră. Și o voi face, pentru că mi-am revenit total. Mi-a fost mai greu în ultima perioadă. După ce am terminat cu Cesena, numai eu știu cât am tras. N-am făcut pregătirea de vară și a contat. Mă îngrășasem șase kilograme, nu eram același fotbalist cu care se obișnuise toată lumea”, a spus Mutu.