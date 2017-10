Fostul fotbalist Leonida Nedelcu II, ajutat financiar de LPF

Fostul fotbalist Leonida Nedelcu II este după Viorel Turcu și Aurel Iordăchescu al treilea beneficiar al Fondului de Solidaritate înființat de noul președinte al LPF, Gino Iorgulescu, la începutul acestui an pentru ajutorarea foștilor jucători cu probleme medicale grave, informează Mediafax. Atacant al echipei Poli Timișoara, acum în vârstă de 62 de ani, Nedelcu II a suferit recent o operație pe cord deschis. Lenida Nedelcu II a evoluat 10 ani în Liga I, jucând pentru formațiile FCM Galați, Universitatea Craiova, UTA, Poli Timișoara și FC Bihor, strângând în total 220 de partide și 77 de goluri. El a evoluat în cupele europene pentru Universitatea Craiova și Poli Timișoara, cu aceasta din urmă eliminând fosta campioană a Europei, Celtic Glasgow din Cupa Cupelor. În 1980, a câștigat Cupa României cu Poli Timișoara, învingând Steaua în finală, cu scorul de 2-1. Nedelcu II are de asemenea și o selecție în prima reprezentativă a României. Ca antrenor, Leonida Nedelcu II a condus formațiile Politehnica Iași, Gloria Buzău, Arieșul Turda, Laminorul Roman, FCM Târgoviște, dar și echipe din țări precum Arabia Saudită, Siria, Maroc, Senegal, Maldive și Myanmar. Fondul de Solidaritate a fost constituit la începutul acestui an de Gino Iorgulescu pentru ajutorarea foștilor fotbaliști care se confruntă cu probleme sociale grave, banii provenind din reducerea salariului noului președinte și al secretarului general Justin Ștefan. Înființarea fondului face parte din strategia adoptată de noua conducere a LPF privind organizarea și dezvoltarea activității fotbalistice profesioniste din România și se adresează celor care au contribuit de-a lungul timpului la evoluția fotbalului românesc.