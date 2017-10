Fostul farist Cristi Şchiopu îl atacă dur pe Ion Marin

Fostul farist Cristi Șchiopu îl atacă dur pe Ion Marin

Fostul căpitan al Farului consideră că „Săpăligă“ poartă cea mai mare vină pentru situația în care a ajuns echipa. După ce și-a reziliat contractul cu Farul, Șchiopu s-a lansat, ieri, într-un atac virulent la adresa fostului antrenor, Ion Marin. „Situația actuală de la club i se datorează, în mare măsură, lui Ion Marin. El a făcut, în iarnă, lotul, pregătirea fizică și tehnico-tactică. Acum se văd rezultatele muncii lui. Are metode de lucru învechite. Trebuie să își dea seama că, așa cum eu sunt pe finalul carierei ca jucător, și el este la finalul carierei de antrenor. Mi-e greu să cred că Farul va evita retrogradarea, dacă și Ion Marin a ales să plece. Cred că a fost laș, a renunțat prea ușor. Nu pot să mă pronunț dacă lotul actual are valoare sau nu, dar, în iarnă, Ion Marin a renunțat prea ușor la jucători buni, precum Farmache, Cruceru, Maxim, Nae și Șchiopu”, a declarat fostul căpitan al Farului. În replică, Ion Marin a dezvăluit, pentru „Cuget Liber”, că între club și Șchiopu exista o înțelegere verbală ca, atunci când Farul va renunța la el, să renunțe și el la contract, „lucru pe care Cristi nu l-a făcut”. „Demisia mea a fost una de onoare, nu un act de lașitate. La vremea respectivă, era soluția cea mai nimerită. Am vrut să iau de pe umerii echipei presiunea publicului. Nu am condiționat financiar clubul, ca Șchiopu. Îl rog pe domnul elev al Școlii de antrenori să-și noteze bine metodele mele, că va avea nevoie de ele când va trece pe banca tehnică. La o echipă profesionistă din Liga 1, jucătorii nu fac antrenamente de fitness, care să le mențină un corp frumos și să le facă poftă de bere. Îi doresc lui Șchiopu să aibă măcar jumătate din performanțele mele ca antrenor. În decembrie 2008, nu i-am dat afară pe cei nouă jucători, ci i-am pus pe lista de transferări, iar inițiativa a fost aprobată de Consiliul Director și de patron. Politica Farului s-a schimbat, trecând la întinerirea lotului, cu riscurile pe care ni le-am asumat, lucru care poate că nu a fost înțeles bine de public. Totuși, echipa păstrează în continuare șanse mari de salvare”, ne-a spus „Săpăligă”.