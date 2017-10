Foştii jucători ai Farului refac „garnitura de aur“

Chiar dacă nu mai există echipă, spiritul baschetului n-a murit la Constanța

Foștii jucători ai Farului refac „garnitura de aur“

Constanța nu mai are echipă de baschet la nivel de performanță. Cu toate acestea, spiritul s-a păstrat, iar foștii jucători și antrenori ai Farului s-au reîntâlnit, după mulți ani, la malul mării. Unul dintre invitați a venit tocmai din Canada. La inițiativa comitetului de organizare, format din Vasile Pașca, Romeo Tecău Rândunel Martinescu, Nicolae Mănăilă și Laurențiu Martinaș, foști jucători și antrenori din vremurile de glorie ale echipei de baschet masculin Farul Constanța și-au dat întâlnire pe litoral, zilele trecute, pentru a depăna amintiri, dar și pentru a încerca să găsească soluții pentru readucerea în prim-plan a acestei mult îndrăgite discipline sportive. La eveniment, desfășurat la Restaurantul Cozia, alături de membrii comitetului organizatoric, au mai fost prezenți Anton Spînu, Mihai Caraion, Gheorghe Radu, I. Mihăilescu, Marcel Câmpeanu, Lucian Ivascencu, Dorin Dumitru, Constantin Pîrșu, Lucian Cernat, Aristide Cocoș, Dorin Dăian, Dan Florea, Virgil Băiceanu, Ionel Ilucă, Constantin Moldoveanu, Viorel Șerban și Ainur Ibraim. Nu au lipsit nici tehnicienii Alexandru Botoș și Mărțișor Hondrilă, antrenori care, de-a lungul timpului au format generații și generații de campioni. Baschetul nu merită această soartă „A fost un moment emoționant, ne-am revăzut - foști jucători și antrenori - după mulți ani. Unii locuiesc în Constanța, alții s-au stabilit în București, Iași, Râmnicu Vâlcea sau chiar în străinătate, cum este cazul lui Dorin Dumitru, venit tocmai din Canada. Baschetul le-a modelat tuturor caracterul, dovadă că, astăzi, sunt toți oameni importanți, profesori, ingineri, polițiști, reprezentanți ai autorităților naționale. Unii dintre ei au reușit în mediul de afaceri. Pe toți ne unește sportul și ne doare că orașul nostru nu mai are echipă. Baschetul constănțean nu merită această soartă cruntă, e păcat de tradiția în performanță creată de foștii jucători. Revenind, comitetul de organizare a decis ca astfel de reuniuni să aibă loc în fiecare an, cea din 2011 urmând a avea loc la București”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Hondrilă.