Fosta jucătoare de tenis Arantxa Sánchez, lăsată fără niciun ban de fostul soț

Ştire online publicată Duminică, 18 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Soțul fostei jucătoare de tenis Arantxa Sánchez Vicario, Josep Santacana, a intentat divorțul și a cerut custodia celor doi copii. El a plecat din casa de la Miami, luând toate bunurile fostei sportive, inclusiv trofeele câștigate de-a lungul carierei, relatează Digi24.ro.Josep Santacana a cerut custodia totală a celor doi copii, Arantxa și Leo, de 9 ș 7 ani, invocând faptul că fosta sportivă nu are capacitatea mintală pentru a se ocupa de aceștia. Potrivit Marca, el s-a mutat cu noua sa parteneră, cu care are o relație de câteva luni.Arantxa Sanchez Vicario și Josep Santacana formau un cuplu de 11 ani și locuiau la Miami. Sanchez Vicario și-a trecut toată averea pe numele lui Santacana, iar acum trăiește din salariul de director sportiv la centrul Metropolitan School și din colaborări cu diverse televiziuni pentru a comenta meciuri de tenis.După ce a început relația cu Santacana, Aranxta a întrerupt orice legătură cu familia ei, aceasta apreciind că bărbatul vrea doar banii fostei sportive.Arantxa Sanchez Vicario datorează fiscului spaniol 1.7 milioane de euro și are o datorie de 7,5 milioane de euro la o bancă, în urma unui împrumut făcut pentru a plăti alte datorii.În vârstă de 46 de ani, Arantxa Sanchez Vicario, de origine spaniolă, a fost lider WTA, a câștigat patru turnee de Grand Slam la simplu, șase la dublu și patru la dublu mixt. În 1994 a fost declarată de Federația Internațională de Tenis sportiva anului.