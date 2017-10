Fost jucător al Stelei, CĂLCAT de tramvai

Ştire online publicată Marţi, 18 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul portar al Stelei Carol Haidu a suferit un accident groaznic.Haidu a fost calcat de tramvai si degetele de la unul dintre picioare i-au fost retezate."Ma duceam la medic si, cand am coborat din tramvai, am alunecat pe refugiu si mi-a ajuns piciorul sub tramvai pana la genunchi. Vatmanul a pornit, nu am reusit sa-l trag pe tot si mi-a retezat degetele", a povestit Haidu, pentru libertatea.ro.Carol Haidu, acum in varsta de 73 de ani, a evoluat timp de 9 ani pentru Steaua, in perioada 1965-1974.