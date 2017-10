Fost fotbalist al Farului, mort la doar 23 de ani

„Marinarii“ au primit cu stupefacție vestea trecerii în neființă a mijlocașului Andrei Mutulescu (23 de ani), care a evoluat pentru „marinari“ în tur. Mutulescu a murit în urma unui stop cardio-respirator, în timp ce juca fotbal cu prietenii pe un teren sintetic din București. FC Farul a fost ultima echipă a lui Mutulescu, mijlocașul tratând în ultimul timp un transfer la Juventus București. Președintele clubului din capitală, Marian Rusen, a declarat că cele două părți se înțeleseseră, rămânând doar ca jucătorul să obțină viza medicală. În urmă cu două luni, Mutulescu a reușit să dribleze moartea, fiind salvat la timp după ce s-a prăbușit pe teren la un amical al lui Juventus. După acest episod, medicii îi interziseseră jucătorului să mai facă efort susținut, până la epuizarea tuturor investigațiilor la inimă. Cosmin Șișcu, directorul sportiv al FC Farul, a declarat că Mutulescu nu a întâmpinat probleme de sănătate cât timp a jucat la Constanța, în turul acestui campionat. „Andrei a avut drept de joc la Farul în baza unei vize medicale de la Institutul Național de Medicină Sportivă din București. La noi, nu a avut probleme de sănă-tate. Nu a fost bolnav și nici accidentat. A prins lotul în zece dintre cele 15 meciuri din tur”, a spus Șișcu. Mijlocașul Florin Buzea este șocat de vestea morții fostului său coleg și prieten. În afară de Farul, cei doi au jucat împreună la CSS Nucet și la echipa națională de juniori, duelân-du-se și în multe derby-uri la juniori, Buzea ca jucător al lui Dinamo, Mutulescu ca fotbalist la FC Național. „În această dimineață (n.n. - ieri) am aflat ce s-a întâmplat. Mi-a spus Pașcovici în vestiar. Am înnebunit când am auzit. Îl cunosc pe Andrei de mic. Era cuminte ca o fetiță. Sâmbătă, cu CF Brăila, vrem să batem și pentru el”, a spus Buzea. Banderole negre la meciul cu Brăila Marian Diaconescu, președintele FC Farul, a declarat că, la meciul cu brăilenii, echipa constănțeană va solicita acordul observatorului pentru a se ține un moment de reculegere și pentru ca „marinarii” să poarte banderole negre, în memoria fostului lor coleg. „Vestea ne-a paralizat. Nu ne vine să credem. Regretăm enorm și adresăm condoleanțe familiei îndoliate. Față de jucător ne-am achitat toate restanțele financiare (11.500 lei - ultimele rate din contract), încă de acum două săptămâni”, a declarat Diaconescu. „Andrei a evoluat puțin la Farul, dar, cât l-am cunoscut, mi s-a părut un băiat de bun simț, la locul lui, un caracter frumos. Mi s-a făcut pielea de găină când am auzit. Avea calități de fotbalist, păcat că s-a stins atât de tânăr. E o mare tragedie” Liviu Ștefan, căpitanul FC Farul