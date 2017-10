Deseară, România - Georgia, meci amical de fotbal

Forza, tricolori!

Cu gândul la bătăliile teribile de la anul, din preliminariile CM 2010, naționala de fotbal a României își verifică forțele, deseară, în compania Georgiei, o echipă condusă de un antrenor celebru, Hector Cuper. Decimată de accidentări, dar cu o mulțime de jucători tineri la lot, naționala de fotbal a României înfruntă, deseară, reprezentativa Georgiei, într-o partidă în care calculul hârtiei și casele de pariuri îi indică pe tricolori mari favoriți. Bilanțul este favorabil formației lui Victor Pițurcă, în precedentele confruntări, cinci la număr, România impunându-se de trei ori și obținând două remize. Ce va fi de data aceasta? „Când ne planificăm meciurile amicale, încercăm să ne gândim și la partidele oficiale viitoare. Georgia are un joc asemănător Serbiei. Poate nu este o atracție mare, dar meciul va fi unul destul de greu”, este de părere directorul general al FRF, Ionuț Lupescu. În condițiile în care vedetele Chivu, Mutu, Contra, D. Niculae, Fl. Petre, Codrea sau Mureșan lipsesc, din diverse motive, tehnicianul român are ocazia de a da credit jucătorilor tineri sau celor care s-au remarcat, în ultimul timp, în Liga I. Cei care ar putea profita de această șansă sunt Panin, Tameș, Cr. Tănase și mai ales Găman, fotbalist pe care mulți antrenori îl văd viitorul „stâlp” al defensivei tricolore. 11-le posibil de start al României: Lobonț - Ogăraru, D. Goian, Tamaș, Raț - M. Rădoi, C. Lazăr, Cociș, Nicoliță - Marica, Fl. Costea. Solidari cu victimele accidentului minier de la Petrila Suma integrală ce va fi strânsă în urma vânzării biletelor de intrare la amicalul cu Georgia va fi donată pentru ajutorarea victimelor accidentului minier de la Petrila. „Inițial, FRF luase hotărârea de a dona câte un leu din prețul fiecărui bilet vândut în scopuri caritabile, dar, luând în considerare recentele evenimente tragice de la Petrila, federația a decis să doneze suma integrală ce va fi strânsă în urma vânzării biletelor întru ajutorarea victimelor cumplitului accident minier”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul forului condus de Mircea Sandu. Partida România - Georgia se dispută astăzi, de la ora 20.30, pe stadionul „Dinamo”, fiind transmisă în direct de Antena 1.