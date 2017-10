Forza România, forza Constanţa! Bobul feminin de 4, "Fulgerul Alb"

Forza România, forza Constanța! Bobul feminin de 4, "Fulgerul Alb"

România se remarcă tot mai mult în lumea bună a sporturilor de iarnă, iar nucleul de la Constanța, condus de profesorul Paul Neagu, are o contribuție majoră la această performanță.Echipajul românesc alcătuit din Maria Constantin (pilot), Olivia Vild, Andreea Grecu și Erika Halai, pregătit de pro-fesorul constănțean Paul Neagu, a cucerit, duminică seară, medaliile de bronz în proba feminină de bob 4, la Campionatele Mondiale de bob și skeleton de la Igls (Austria).Aurul a fost adjudecat de Canada 1 (Kaillie Humphries - pilot, dublă campioană olimpică, Cynthia Appiah, Kasha Lee, Melissa Lotholz), în 1 min. 47 sec. 35/100, argintul a revenit Canadei 2 (Alysia Rissling - pilot, Janine McCue, Julia Corrente, Christine Debruin), în 1 min. 48 sec. 11/100, în timp ce România a sosit pe trei, cu timpul de 1 min. 48 sec. 18/100.„Nu am avut un start prea grozav, dar am reușit două manșe foarte bune. E o zi mare, am pus România pe harta bobului feminin mondial! A fost primul concurs de bob 4 la feminin. Luptăm mai departe ca acesta să nu fie ultimul, iar la anul să avem proba oficială în Cupa Mondială”, a declarat, după cursă, Maria Constantin.La cursă, desfășurată în premieră în cadrul Campionatelor Mondiale, au parti-cipat patru echipaje, ultima poziție fiind ocupată de SUA.În toamna anului 2014, Federația Internațională de Bob și Sanie (IBSF) a decis să permită și fetelor să participe în probele de bob 4 persoane ca piloți și împingători. Primele femei pilot în Cupa Mondială au fost Kaillie Humphries (Canada) și Elana Meyers Taylor (SUA), concurând alături de bărbați împingători. Primul echipaj integral feminin a fost pilotat de Alysia Rissling (Canada), la Cupa Nord-americană de la Calgary, în februarie 2015.Secretarul general al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Ioan Dobrescu, a declarat, pentru Agerpres, că medaliile câștigate de delegația României la Jocurile Olimpice de Tineret de la Lillehammer și la Campionatul Mondial de la Igls nu sunt deloc întâmplătoare.„Comitetul Olimpic și Sportiv Român investește de 10 ani în sporturile de iarnă, astfel că aceste medalii nu sunt deloc întâmplătoare și ele trebuie privite prin prisma condițiilor de pregătire din România și prin prisma bugetelor alocate acestor sporturi. COSR a investit de 10 ani în sporturile de iarnă și se pare că alegerea a fost una corectă. Trebuie să privim sporturile de iarnă ca pe o zonă demnă de a fi explorată, mai ales că sporturile tradiționale la care România aducea medalii sunt într-un regres mai mic sau mai mare”, a declarat Ioan Dobrescu.