Forţă şi tehnică! Cantonament la Căciulata pentru rugbiştii Cleopatrei

Forță și tehnică! Cantonament la Căciulata pentru rugbiștii Cleopatrei

Pregătirea de iarnă este o etapă foarte importantă pentru echipele care se află în cursa pentru titlurile naționale. De această regulă ține cont și conducerea CS Cleopatra, care și-a trimis, luna aceasta, sportivii în cantonament.Tinerii rugbiști de la CS Cleopatra Mamaia se află, în aceste zile, în cantonament pe valea Oltului, mai exact în stațiunea Căciulata. Delegația constănțeană numără 40 de persoane - sportivi și antrenori -, este condusă de antrenorul Victor Bezușcu și și-a instalat cartierul general la Hotel Traian.„Urmăm un program complex de pregătire. Trezirea este la 6 dimineața, iar zilnic, efectuăm trei antrenamente, urmate de sesiunea de recuperare - bazin, masaj, sală de forță. Beneficiem de condiții excelente de casă și masă și, în plus, am fost primiți foarte bine atât de directorul stațiunii, Constantin State, cât și de primarul din Călimănești”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Victor Bezușcu.Cantonamentul include și meciuri-școală, doar între componenții lotului, în zonă nefiind alte echipe în pregătire. Sub comanda colectivului de tehnicieni, se află și cei trei jucători recent transferați la Cleopatra: Dragomir (centru), Samoilă (linia a III-a), ambii de la Gloria Buzău, și Loghin (taloner), de la Unirea Pașcani.Atenție maximă la fiecare detaliuCum partea secundă a campionatului se anunță una foarte disputată, iar Cleopatra are ca obiectiv câștigarea titlului național, întărirea lotului era esențială.„Ne așteaptă un an competițional 2018 foarte solicitant, ne dorim să facem performanță, așa că trebuie să fim puternici, bine pregătiți. Anul trecut nu a fost unul așa cum ne-am fi dorit, am suferit puțin, motiv pentru care am întărit și colectivul tehnic, fiind primul club de rugby privat din România care are angajați patru antrenori pentru echipele de juniori U16 și U17. La ora actuală, avem o generație foarte bună, copiii au progresat și, în plus, vin tare din urmă jucătorii pe care i-am adus de la centrul din Mihail Kogălniceanu, coordonat de fostul mare internațional Cornel Vasile. Avem o colaborare excelentă cu ei, care a demarat în urmă cu patru ani și care începe să-și arate roadele. Trebuie să devenim din nou campioni, așa că e nevoie de atenție maximă la fiecare detaliu”, a declarat președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.În Campionatul Național U16, CS Cleopatra are un parcurs perfect, ocupând locul întâi în clasament, cu 18 puncte avans față de Steaua, Liceul „Aurel Vlaicu”, Dinamo, Metrorex și CSM București.La U17, echipa din Constanța este pe poziția secundă și, cel mai probabil, va juca finala campionatului cu CSS Bârlad, moldovenii pornind - să recunoaștem! - cu prima șansă.