Forţa grămezii va face diferenţa

România - Portugalia, în semifinalele CE de rugby U21

Forța grămezii va face diferența

Ziua de astăzi este una importantă pentru echipa națională de rugby sub 21 de ani a României. Deținători en-titre ai trofeului continental, „stejăreii” vor disputa, de la ora 19, semifinala Campionatului European din Germania, adversară fiind reprezentativa Portugaliei. „I-am văzut pe lusitani jucând și au o echipă puternică, rapidă, care evită cât poate de mult contactul. Am pregătit meciul cu seriozitate, vrem mult să câștigăm și să ne calificăm în finală”, a declarat selecționerul Alexandru Achim, care are sub comandă și doi jucători constănțeni, Ionuț Florea, de la RCJ Farul, și Florin Enache, de la Constructorul-Cleopatra. În cealaltă semifinală, se întâlnesc Germania și Rusia.