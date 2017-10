Foarte important, dar nu capital

Ştire online publicată Vineri, 10 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Jocul de la Buzău nu este capital, dar are importanță foarte mare, în primul rând pentru moral. Față de meciul de la Craiova, în disputa cu Steaua s-a constatat o creștere în jocul echipei noastre. Dacă va continua, sunt șanse să venim cu un rezultat bun de la Buzău. Mă mulțumește și un egal. Nu mai declar că mi-e frică de cineva de la Gloria, în speță Guriță, pentru că așa am spus și înaintea meciului cu Steaua de Dică și am avut gura spurcată" Constantin Gache, antrenorul principal al Farului