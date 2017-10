„Flotila” constănţeană de yachting se întrece pe lacul Siutghiol

CN de Clase Neolimpice și Cupa Optimist la Yachting

„Flotila” constănțeană de yachting se întrece pe lacul Siutghiol

Zilele acestea, pe lacul Siutghiol, se desfășoară Campionatul Național de Clase Neolimpice și Cupa Optimist la Yachting, competiție la care participă și sportivii de la CS Electrica Constanța, în perioada 12 - 15 iulie.„Flotila” constănțeană este condusă de antrenorul Constantin Vlădescu, care are sub îndrumare o formațiune de trei ambarcațiuni la categoria zoom (Răzvan Voicilă, Cosmin Beraru și Alex Stoica), și o ambarcațiune cadetă (Roxana Cacenco și Luana Boicenco). „Băieții de la categoria zoom au în special rezultate bune, printre aceștia numărându-se chiar și vicecampionul de anul trecut, de la optimism, care anul acesta participă la zoom. Este o competiție pentru începători, urmând ca cel pentru sportivii cu calificative bune să se desfășoare, curând, pe mare, la Mangalia”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Constantin Vlădescu.Până în prezent, constănțenii au câștigat toate cele trei locuri la finn, iar restul claselor urmând să se desfășoare în zilele următoare.„Sperăm să câștigăm campionatul de optimism, atât la masculin, cât și la feminin. Anul trecut, am fost învinși de cluburile din București, însă anul acesta ne vom lua revanșa, mai mult ca sigur, pentru că titlul a fost timp de 20 de ani la noi la club, și ne vom da silința să îl aducem înapoi. Am muncit foarte mult cu acești copii, și avem o echipă bine întemeiată”, a precizat Vlădescu.Taxe mari, premii miciAnul acesta, taxele de participare au fost destul de mari, în condițiile în care premiile sunt aproape inexistente, iar singura motivație pentru sportivi fiind obținerea titlurilor de câștigători.„Taxa de participare a fost de 100 lei de persoană. În afară de cei de la optimism, care sunt cei mai mici ca vârstă, restul participanților au fost nevoiți să plătească pentru a putea participa. Până acum, Federația nu ne-a oferit mai nimic, în schimb, noi am contribuit mereu. Sunt premii foarte slabe, la campionat se oferă diplomă, medalie și un tricou. Vă dați seama că se strânge o sumă destul de mare. De la CS Electrica, am plătit o sumă totală de 3.700 de lei. Ne este destul de greu, materialele sunt scumpe, iar sponsorii sunt foarte puțini, mai exact unul singur, dar încercăm să ne descurcăm așa cum putem. Ambarcațiunile pot ajunge de la 4.000 de euro până la 20.000 de euro. Avem noroc că mai sunt părinți care susțin acest sport, și ne ajută prin achiziționarea unor ambarcațiuni, altfel nu am face față”, ne-a mai spus antrenorul Constantin Vlădescu.