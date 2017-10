"Flotări pentru creier": Te face jocul de blackjack mai inteligent?

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Simplu de jucat, bazându-se pe respectarea unor reguli clare și usor de aplicat, jocul de blackjack se numără printre favoritele jucătorilor din cazinouri online sau clasice. Acesta reprezintă una dintre cele mai relaxante metode de petrecere a timpului liber , și, totodată, o modalitate interesantă de sporire a agerimii minții și a vitezei de reacție. Numeroase studii realizate de-a lungul timpului au indicat aspectul benefic al jocului de blackjack asupra creierului uman, datorită dezvoltării gândirii analitice și a stabilirii unei strategii bazate pe teoria probabilităților matematice. De asemenea, jocul de blackjack este un excelent adjuvant pentru creier și corp, prin eliberarea de endrofine, care reduc nivelul de stres din organism și îmbunătățesc starea de bine a jucătorilor de blackjack.Blackjack: când matematica te ajută să câștigi!Blackjack Hall of Fame este locul în care marii jucători, autori de cărți și experți în jocul de blackjack se regăsesc. Singura modalitate de a fi introdus în această galerie selectă este bazată pe aportul pe care îl aduce o persoană la dezvoltarea și înțelegerea acestui minunat joc de cazino. Unul dintre puținii membrii ai acestei prestigioase caste este profesorul matematician Edward O. Thorp, care a studiat intens jocul de blackjack și felul în care acesta este influențat de matematică. Concluzia sa a fost una clară și distinctă: jocul de blackjack se bazează pe altgoritmi și teoria probabilităților, ergo, dacă un jucator își foloseste creierul, stabilindu-și o strategie bazată pe ajutorul matematicii, șansele sale de a avea succes vor crește considerabil. Un alt component al Blackjack Hall of Fame este tot un profesor de matematică, Peter Griffin, care a analizat din diverse perspective jocul de blackjack în cartea sa “Teoria Blackjack”. Acesta a realizat un studiu comparativ, bazat pe statistici asupra mai multor jucători de blackjack, din care a rezultat ca eficiența unui jucător depinde foarte mult de strategia abordată, de nivelul proporțiilor și modul de aproximare matematică. La fel de utilă este matematica și la jocul de ruletă, teoria probabilităților fiindu-le de un real folos jucătorilor de la cazino. Toate aceste elemente indică în mod clar că dezvoltarea unor abilități fundamentale pentru jocul de blackjack trebuie să țină cont și de matematică. Iar rolul acesteia îi asigură oricărui jucător avantajul de a-și solicita în sens pozitiv creierul, forțâdu-și limitele de gândire și reacție, dezvoltându-și abilități care îl vor ajuta să înțeleagă cât mai bine jocul.Matematica distracției la o partidă de blackjackJocul de blackjack își are rădăcinile în secolul al XVI-lea (printre primele mențiuni despre blackjack s-a remarat cea a lui Miguel de Cervantes care vorbea despre un joc numit “21” (ventiuna, în limba spaniolă), fiind jocul care utilizează în întregime cele 52 de cărți ale unui pachet. Dincolo de aspectul distractiv și relaxant al jocului, blackjackul este un joc de strategie, care reprezintă pentru orice jucător o provocare. De-a lungul timpului au apărut diverse variante ale jocului, care stimulează gândirea și reprezintă o provocare pentru creier, așa cum sunt versiunile de blackjack de la , Atlantic City Premium sau Atlantic City Double Deck. Acest joc prezintă avantajul de a nu fi complicat, deși solicită creierul și-l “obligă” să realizeze câteva flotări atunci când jucătorul își stabilește strategia. Desigur, toate aceste calcule matematice, bazate pe sistemul probabilităților sunt doar un mod inteligent de a evolua cât mai bine în cazul în care cele trei variante de bază (realizarea valorii de 21, o valoare mai mare decât a dealerului sau dacă dealerul a pierdut) nu sunt atinse. În mod cert, acest joc se bazează pe modul de distribuire a cărților către jucător, acesta generand diferite rezultate posibile. Elementul uman poate fi ușor eliminat în acest mod, fiindcă jocul logic și bazat pe calcule matematice, statistici și informații, rezultând într-o strategie a jucătorului pe care aceasta să o stăpânească cât mai bine, îi va conferi acestuia avantajul căștigător. Teoria probabilităților este cunoscută sub denumirea de speranță matematică. Desigur, niciun jucător nu trebuie să facă din câștig un scop în sine, ci trebuie să primeze singurul elemnt care contează: obținerea unui grad ridicat de relaxare și de distracție. Mai înainte de orice, caracteristica de bază a jocurilor de noroc, și în special a jocului de blackjack este distracția oferită.Avantajele jucătorului la blackjackSpre deosebire de alte jocuri de cazino, principalul avantaj al unui jucător de blackjack este legat de faptul că acesta interacționează doar cu cazinoul (casa) reprezentat de către dealer. De aici decurge un alt avantaj major care îl poate ajuta pe jucător în configurarea unei strategii adecvate, acela că acesta poate vedea atât prima carte pe care o are dealerul, cât și toate cărțile care sunt jucate pe parcursul unui joc. În plus, raportat la alte jocuri de noroc, blackjackul bazat pe strategie oferă un ușor avantaj din partea casei jucătorului. În funcție de aceste elemente, oricărui jucător îi va fi ușor să elaboreze o strategie de bază, prin care poate transforma probabilitatea matematică în profitabilitate atât din punct de vedere financiar, cât mai ales al distracției. Jocul de blackjack nu este un joc ambigu, fiind guvernat de reguli clare și vând la îndemană anumite acțiuni pe care le poate utiliza în cadrul jocului (solicitare, divizare, dublare cărți etc).Cum te ajută jocul de blackjack să te relaxeziPe lângă avantajele oferite creierului (sporirea gândirii analitice și îmbunătățirea vitezei de reacție), jocul de blackjack este un adevărat stimulat al stării de bine a organismului, prin eliberarea endrofinei și reducerea nivelului de stres. Indiferent că un jucător alege varianta cazinoului online sau pe cea a cazinoului clasic, jocul de blackjack, prin caracteristicile sale, reușește să asigure unul dintre cele mai interesante posibilități de relaxare și de distracție în timpul liber. Este unul dintre cele mai stimulative jocuri de cazino, care ajută jucătorul să alunge starea de plictiseală, prin gradul ridicat de distracție pe care îl oferă. Totodată ajută la îmbunătățirea încrederii în sine și ajută, prin stabilirea unei strategii adecvate, la dezvoltarea intelectuală.Considerații finaleJocul de blackjack și-a dovedit, de-a lungul timpului, utilitatea pentru organismul uman, ajutând atât la dezvoltarea nivelului intelectual, cât și la eliberarea de stres și asigurarea unei stări generale de bine de lungă durată. Stabilirea unei strategii corespunzătoare, bazată pe matematică și statistici va fi de folos oricărui jucător de blackjack și-l va ajuta în dublarea nivelului de distracție și relaxare.