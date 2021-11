Florina Cristache: „Una dintre priorităţile direcţiei o reprezintă asigurarea finanţării”

Sportul şi Tineretul constănţean au, începând din această toamnă, un nou conducător. Este vorba despre Florina Cristache, care a preluat ştafeta de la Mariana Solomon, fostul director executiv al DJST Constanţa rămânând în cadrul direcţiei în calitate de consilier Sport.După ieşirea la pensie a Elenei Frîncu, vicecampioana mondială la handbal care s-a ocupat timp de aproape trei decenii de soarta sportului judeţean, la cârma DJST Constanţa s-au mai aflat Sorin Buşu, Claudiu Teliceanu ori Mariana Solomon, iar la fiecare numire, familia sportului constănţean a ridicat întrebarea: cum e oare mai bine, cu un campion, o personalitate marcantă la nivel mondial sau un specialist pe linia administraţiei?Florina Cristache nu este un nume cunoscut în lumea sportului constănţean. Nu este nici campioană olimpică, nici campioană mondială ori europeană, însă este un bun profesionist în domeniul administrativ şi, foarte important, un om devotat, bine intenţionat.Până să preia comanda Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa, a avut un mandat de patru ani ca director general adjunct al Direcţiei Economice Financiare din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, apoi a trecut la Direcţia de Dezvoltare Judeţeană şi Coordonare a Instituţiilor de Sănătate, Sport şi Învăţământ, în funcţia de şef serviciu. De asemenea, a fost şi membru în Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean Constanţa.Florina Cristache are un mandat pe şase luni la cârma DJST şi îşi doreşte ca, împreună cu colegii din echipa direcţiei, să dezvolte proiecte pe linie de sport şi tineret.„Ultima luna a fost, pentru mine, una cu multe provocări, cu multe ore nedormite şi petrecute la birou. Cu folos consider. Am trecut în revistă bazele sportive, am văzut cu propriii mei ochi care este starea lor. Există propuneri în acest sens, dar le voi prezenta punctual, la momentul potrivit.Pe linie de tineret, în calitate de absolvent al Facultăţii de Psihologie şi formator, am deschidere către latura dezvoltării personale în aspectele vieţii tineretului. Din acest punct, am conturat, în colaborare cu colegii din direcţie, o viziune pentru programele de sport şi tineret pe care le vom propune pentru 2022.Am preluat conducerea unei echipe valoroase, împreună vom continua proiectele deja existente, în măsura în care contextul pandemic ne va permite. O parte au fost mutate în online, sperăm să le putem derula cât mai repede şi fizic, în săli, pe terenurile de sport etc.”, a declarat, pentru „Cuget Liber, Florina Cristache.Sprijin al administraţiei localeNoul director al DJST Constanţa beneficiază de sprijinul administraţiei locale, se consideră un om al faptelor, nu al vorbelor şi anunţă că direcţia este deschisă către orice colaborare ce poate aduce un plus de valoare domeniilor Sport şi Tineret.„Am avut, în ultimul timp, o serie de întâlni cu factori de decizie locali, cu reprezentanţi ai administraţiei locale, ai unor diverse instituţii partenere. Cu toţii reprezentăm comunitatea locală, iar toate eforturile noastre comune trebuie să meargă pe o linie unitară, să fim în slujba comunităţii.Una din priorităţile pe care le avem este aceea de a asigura finanţarea, din bugetul local, din cel central, din fonduri nerambursabile şi contracte de sponsorizare. În acest sens, anunţ că direcţia are toată deschiderea către colaborări cu orice formaţiune, astfel încât să putem duce la bun sfârşit proiectele care să răspundă nevoilor comunităţii noastre”, a explicat Florina Cristache.Foto: Facebook / Florina Cristache