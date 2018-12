Florin Răducioiu va lucra în departamentul de scouting al clubului AC Milan

​Unul dintre componenții generației de Aur, Florin Răducioiu, va lucra la AC Milan, club unde a evoluat în anii '90, fostul mare atacant stabilind deja detaliile. El va fi în departamentul de scouting și va descoperi tinere talente pentru celebra echipă italiană, informează hotnews.ro.







"M-am întâlnit cu Maldini, cu Leonardo, directorul sportiv, am vorbit cu ei și avem o înțelegere. Este ok, chiar dacă nu e exact ce vreau eu. Mi se dă posibilitatea, la un club care m-a făcut celebru, să lucrez. Am câștigat multe acolo, prestigiu, bani. Sunt foarte apreciat, chiar dacă am jucat puțin.







Asta mă bucură foarte mult și abia așteptă să mă întorc acolo, la început de ianuarie, la Milano. Voi vorbi cu ei să văd ce pot să fac și eu pentru echipa a doua, pentru Primavera. Este vorba despre departamentul de scouting, să merg, să văd jucători, să-i analizez, în funcție de cerințele clubului", a spus Răducioiu, la Telekom Sport.







În vara lui 1993, Răducioiu a semnat un contract cu "rossonerii", după ce s-a afirmat în Serie A la Bari, Verona sau Brescia. Nu a reușit să joace decât în șapte meciuri și a înscris de două ori fiindcă avea o concurență extraordinară. În echipa condusă atunci de Capello erau unii ca Marco van Basten (accidentat grav în 1993 și nevoit să se retragă în 1995), Daniele Massaro, Jean-Pierre Papin, Brian Laudrup sau Marco Simone.