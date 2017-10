Florin Maxim îşi doreşte un trofeu cu FC Timişoara

Florin Maxim își dorește un trofeu cu FC Timișoara

Ştire online publicată Vineri, 09 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul fundaș al Farului, Florin Maxim, transferat recent la FC Timișoara, a declarat, la reunirea formației de pe Bega, că speră să cucerească cel puțin un trofeu în primul sezon petrecut la gruparea bănățeană. „Am venit la Timișoara, pentru că am avut o ofertă concretă de aici și este o echipă care luptă pentru un obiectiv. Suntem angrenați în două competiții, sper să luăm cel puțin un trofeu. Îmi doresc să fiu sănătos și să joc. Am mai lucrat cu antrenorul Gabi Balint la Sportul Studențesc, e un om deosebit și sper să facem treabă împreună. Se poate spune că se reface gașca de la Sportul, a fost o echipă bună acolo, am avut rezultate”, a spus Maxim, care i-a avut colegi în Regie pe Alin Rațiu, Stelian Stancu și Gigel Bucur.