Florin Marin şi-a dat demisia de la Rapid

Florin Marin și-a dat demisia de la Rapid

Ştire online publicată Marţi, 25 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Florin Marin a demisionat de la Rapid, dar, în scurt timp, a devenit noul antrenor al echipei ACS Poli Timișoara, el urmând să-l aibă secund pe Iosif Rotariu.Dan Alexa și-a dat demisia de la gruparea bănățeană după 0-4 cu Viitorul lui Gică Hagi."Avem un nou staff tehnic, condus de Florin Marin. Este o alegere care ne aparține sută la sută și care credem că se pliază pe ceea ce vrem să facem în acest moment la Poli. Este un moment zero și trebuie să aducem Poli acolo unde ne propusesem în vară. Știți foarte bine că Dan Alexa și-a înaintat demisia imediat după meciul cu Viitorul.A luat decizia la cald, ne pare rău, cu toții regretăm. Dan Alexa a fost pilonul a ceea ce a fost Poli în ultimul an și jumătate. A reconstruit o echipă care a revenit în prima ligă, o formație puternică. Din păcate, campionatul nu a început așa cum am scontat. Continui să cred că împreună cu Dan Alexa puteam să redresăm această situație, dar a fost decizia lui sută la sută", a declarat managerul bănățenilor, Daniel Stanciu, potrivit Realitatea.net.