Florin Bratu şi-a descărcat „mitraliera“ în Rudar Pljevlja

Fostul atacant dinamovist s-a calificat în turul trei preliminar al Ligii Campionilor

Florin Bratu și-a descărcat „mitraliera“ în Rudar Pljevlja

Împrumutat de „câini” la Litex Loveci, vârful a înscris de două ori în 17 minute în victoria cu 4-0 a bulgarilor. Litex Loveci și Florin Bratu s-au calificat în turul trei preliminar al Ligii Campionilor, după ce, în turul doi, au trecut de formația Rudar Pljevlja, din Muntenegru, 1-0 în Bulgaria și 4-0, marți seară, în deplasare. În retur, Bratu a înscris două goluri, în minutele 74 și 90, după ce intrase pe teren în minutul 73, în locul lui Wilfried Niflore, marcator și el, în minutul 28. Cealaltă reușită a oaspeților i-a aparținut lui Jelenkovic (39). În turul trei preliminar al competiției au mai acces, marți seară, Omonia Nicosia (Cipru), Șerif Tiraspol (Moldova), Red Bull Salzburg (Austria), The New Saints (Țara Galilor) și Dinamo Zagreb (Croația). Rezultatele au fost: FK Renova (Macedo-nia) - Omonia 0-2 (Aloneftis 15, Leandro 24; 0-3 în tur), Dinamo Tirana (Albania) - Șerif 1-0 (Vila 19; 1-3), HB Torshavn (Insulele Feroe) - Red Bull 1-0 (S. Samuelsen 73; 0-5), The New Saints - Bohemian Dublin (Irlanda) 4-0 (Jones 6, M. Williams 14, 73, Sharp 20; 0-1), FC Koper (Slovenia) - Dinamo Zagreb 3-0 (Handanagic 11, Guberac 54, Brulci 78p; 1-5). Restul confruntărilor s-au jucat aseară, când s-a stabilit și adversara lui Litex din turul trei preliminar, învingătoarea întâlnirii MSK Zilina (Slovacia) - FC Birkirkara (Malta), 1-0 în tur pentru maltezi.