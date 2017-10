Florian Enache şi Mihăiţă Zainea, în grămezi cu francezii

Selecționata Comitetului Languedoc își încheie turneul din România

Florian Enache și Mihăiță Zainea, în grămezi cu francezii

După ce a susținut două meciuri amicale la Constanța, înregis-trând o victorie (39-3 cu Selecționata Dobrogei) și un eșec (16-30 cu RCJ Farul), Selecționata Comitetului Languedoc (Franța) își încheie turneul din România printr-un nou test, programat sâmbătă, de la ora 18, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, în compania naționalei de rugby juniori sub 21 de ani a țării noastre. Jocul este extrem de util mai ales reprezentativei tricolore, aflată în pregătire pentru Campionatul European, care va avea loc, în luna octombrie, la Heidelberg (Germania). Selecționerii Alexandru Achim și George Sava au sub comandă 30 de rugbiști, doi dintre aceștia, Florian Enache (taloner) și Mihăiță Zainea (mijlocaș la grămadă), fiind legitimați la RCJ Farul Constanța. La EURO 2008, România U21 are de apărat titlul de campioană câștigat anul trecut, adversare urmând a fi Rusia, Portugalia, Germania, Spania, Olanda, Belgia și Polonia.