Florian Constantin: "Trebuie format un nou club de rugby"

Rugby-ul nu poate muri în Constanța! Asta susține orice iubitor al sportului cu balonul oval. Vestea retragerii echipei RCJ Farul din Superligă, din cauza problemelor financiare, a căzut ca un trăsnet atât pentru jucători, cât și pentru suporteri.Este păcat ca un oraș precum Constanța să nu mai aibă echipă de seniori în rugby-ul românesc. Lucrurile la clubul constănțean „scârțâiau” de ceva timp, iar acum, faptul că nu pot accesa nicio finanțare de la Consiliul Județean, din cauza faptului că se află în litigiu cu acesta, a fost doar picătura care a umplut paharul.„Din 2002, de când este înființat clubul ca și club privat, acesta este al doilea eșec pe care noi îl suportăm din cauza finanțării. După părerea mea, trebuie format un nou club, pentru că acesta este îngropat în datorii. N-aș vrea să intru în detalii, pentru că nu le-am făcut eu și ar trebui să răspundă cine le-a făcut. Eu, în cele șase luni de zile, am dus clubul la performanță. Lucrurile nu puteau merge așa, pentru că nici nu erau bani puși deoparte. Se poate spune că știam că se va întâmpla acest colaps, dar nu știam când”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, fostul președinte al clubului, Florian Constantin.O posibilă soluție la care se gândește Asociația Județeană de Rugby împreună cu mai mulți oameni din domeniu este înființare unui club, respectiv unei formații de seniori. Echipa Rechinii și-a exprimat dorința de a se înscrie în campionatul Diviziei A, urmând ca, din toamnă, jucători de la Cleopatra și Tomitanii să evolueze și ei în această structură. Acesta ar fi planul, însă încă se poartă discuții.„O să trec pe la mai mulți agenți economici și să încercăm să facem un nou club, cu o participare procentuală, fiecare cât crede, pentru că lucrurile nu pot rămâne așa. Vrem să înscriem o echipă în Divizia A din cei care au făcut rugby de performanță, care actualmente sunt echipa Rechinii, care vor să evolueze sub culorile clubului Farul Constanța, până când clarificăm lucrurile. Sperăm ca împreună cu Cleopatra și Tomitanii să facem o echipă de U23, în partea a doua a anului cu care să jucăm în Divizia A, divizie pe care o deschidem cu participarea echipei Rechinii sub culorile RCJ Farul. Eu admir voluntariatul celor de la Rechinii. Oamenii de valoare se văd în momente critice. Iar eu fac total benevol și nu îmi este indiferent ce se întâmplă, dar din păcate suntem puțini care ne mai zbatem”, a mai adăugat Constantin.