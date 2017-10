Florian Constantin dă startul programului "Rugby, sportul meu preferat"

Anul trecut, Constanța a reușit să se impună, pe plan național, la campionatele de rugby pentru juniori și copii. Titlurile și premiile au fost obținute în urma programului „Rugby, sportul pentru toți“ pe care Asociația Rugby XV l-a implementat la nivel județean.Menținerea titlurilor câștigate și continuarea activității reprezintă, pentru asociație, obiectivele pentru 2015. Odată cu atragerea copiilor către sportul cu balonul oval, gândurile președintelui asociației, Florian Constantin, se îndreaptă către formarea unei mase de jucători care să continue activitatea de la U14 până la U20, pe categoriile de vârstă create de Federația Română de Rugby. „Finalitatea la care mă gândesc eu este formarea unei echipe, unde majoritatea jucătorilor să fie dobrogeni. Aceasta este dorința mea cea mare”, a declarat Florian Constantin.Până acum, asociația a acaparat următoarele zone de selecție, în care rugby-ul a ajuns un sport iubit: Mangalia, Cumpăna, Murfatlar, Ghindărești, Ovidiu - Lumina, Medgidia, Cobadin, Agigea, Kogălniceanu. „Aș fi vrut să mă duc la Pecineaga și la Histria. Am fost la Săcele, la Corbu, mai sunt câteva localități virgine din acest punct de vedere. Singura problemă pe care o întâmpin este în programul de resurse umane, programul pentru cooptarea de noi profesori de educație fizică pe care să îi specializez pentru rugby. Eu am contracte de colaborare cu jucători de mare performanță, de la Farul, iar în perioada de pauză competițională sau în cursul săptămânii, ei merg la diverse competiții sau la antrenamente pentru a ajuta tinerii să evolueze și pentru a crea emulația acestora pentru echipa fanion”, a adăugat președintele Constantin. Este al șaselea an în care asociația urmează acest proiect și datorită rezultatelor remarcabile, de anul acesta, va fi redenumit. „«Rugby, sportul pentru toți» se transformă în «Rugby, sportul meu preferat». Prima denumire a fost când aveam o multitudine de copii pe care i-am inițiat în sportul cu balonul oval. Acum, este «Rugby, sportul meu preferat» pentru că majoritatea sunt legiti-mați și cu asemenea performanțe pe care ei le-au făcut anul trecut, nu se mai numesc amatori. Sunt deja copii care pleacă spre marea performanță”, a mai menționat Constantin.Așa cum ne-a obișnuit până acum, Florian Constantin va demara diverse competiții locale pentru micii jucători. Până acum, vremea nu a permis ca antrenamentele să se desfășoare afară, iar sălile de sport au fost ocupate cu competițiile școlare, așa că, săptămâna aceasta, într-o ședință a asociației, se va discuta noul program din prima parte a anului.„Împreună cu Sorin Trancă, responsabilul programului, am făcut echipele de antrenori și colectivele care se vor ocupa de pregătirea jucătorilor. Vor veni momente frumoase, întrucât fiecare localitate, în preajma sărbătorilor pascale, organizează diverse competiții și programe, iar noi, în același timp, vom profita ca acești copii să iasă la aer, să facă mișcare.Bineînțeles că vom colabora cu Inspectoratul Școlar Județean pentru a vedea care sunt perioadele de vacanță pentru a organiza competiții, până în vară când vom porni un program amplu de pregătire”, a încheiat Florian Constantin.