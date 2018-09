FINALA US OPEN: Serena Williams o va înfrunta pe Naomi Osaka













Naomi Osaka (19 WTA) a învins-o pe Madison Keys (14 WTA), scor 6-2, 6-4, într-o oră și 25 de minute.



Serena Williams (26 WTA) s-a impus în prima semifinală, în fața letonei Anastasija Sevastova (18 WTA), 6-3, 6-0, în 65 de minute.



Meteorologii au anunțat furtună, fulgere și tunete pentru seara zilei de joi, iar în consecință, acoperișul celei mai mari arene de tenis din lume a fost închis, ca măsură de precauție, pentru ambele semifinale feminine, scrie romaniatv.net

Finala feminină de la US Open 2018 s-a stabilit în noaptea de joi spre vineri. Finala feminină de la US Open le va aduce față în față pe Serena Williams (36 ani - cea mai vârstnică finalistă din istoria US Open-ului) și pe Naomi Osaka (20 ani - prima finalistă dată de Japonia, cea mai tânără finalistă de US Open din ultima decadă, de la Caroline Wozniacki încoace / 2009).