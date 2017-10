FINALA US OPEN: Nadal l-a învins pe Djokovic şi atacă locul 1 ATP

FINALA US OPEN: Nadal l-a învins pe Djokovic și atacă locul 1 ATP

Marţi, 10 Septembrie 2013.

Spaniolul(cap de serie nr. 2) a câștigat turneul de tenis US Open, de la New York, învingându-l în finală, cu 6-2, 3-6, 6-4, 6-1, pe nr. 1 mondial, sârbuldupă 3h21'. Acesta este al 13-lea turneu de Mare Șlem, al doilea US Open, după cel din 2010, precum și al 10-lea câștigat de Nadal anul acesta, dintre care 2 de Mare Șlem și 3 de Masters 1000.De altfel, datorită victoriilor din aceste Masters 1000, toate în SUA, el a încasat luni seara un cec de 3,6 milioane de dolari, ca și, cu o seară în urmă, având bonus de 1 milion de dolari, grație succeselor din circuitul din SUA, anunță realitatea.net.