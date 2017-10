Finala de la Kuala Lumpur, cea mai mare realizare a Alexandrei Dulgheru în acest an

Ştire online publicată Luni, 09 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea română de tenis Alexandra Dulgheru a afirmat că finala turneului WTA de la Kuala Lumpur (Malaezia), pierdută duminică în fața danezei Caroline Wozniacki, a fost cea mai mare realizare a sa în acest an, scrie Agerpres.''A fost cea mai mare realizare a mea în acest an și sper să păstrez forma prin care trec, să îmi îmbunătățesc jocul și să obțin mai multe rezultate bune'', a declarat Dulgheru, învinsă de principala favorită cu 4-6, 6-2, 6-1.''A fost un turneu extraordinar pentru mine, dar meciurile lungi și numeroasele ore de călătorie nu au fost ușoare pentru mine. Mi-a plăcut să joc în finală, contra unei jucătoare de top ca Wozniacki, dar ca să joci la cel mai înalt nivel e important să fii odihnit și sănătos. Am venit la Kuala Lumpur să joc bine și am reușit acest lucru și să mă bucur de tenis'', a mai spus românca, după ce în semifinale a jucat peste trei ore cu Jarmila Gajdosova.