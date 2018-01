FINALA AUSTRALIAN OPEN / Toată ţara e alături de SIMONA HALEP! Moment istoric al sportului românesc

FINALA AUSTRALIAN OPEN / Toată țara e alături de SIMONA HALEP! Moment istoric al sportului românesc

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

UPDATE 11:33 Egalează daneza în setul al doilea: 1-1.UPDATE 11:30 Simona câștigă primul punct al setului al doilea: 1-0UPDATE 11:25 SETUL 1 ESTE CÂȘTIGAT DE WOZNIACKI în tie-break CU 7-6 (7-2), după 52 de minute de joc,UPDATE 11:17 Simona nu cedează! E 6-6, pare să fie un nou meci de anduranță.UPDATE 11:13 E 6-5 pentru Wozniacki și Simona are un gest nervos, lovind racheta cu podul palmei și spunând ceva enervată.UPDATE 11:10 Extraordinar! Simona egalează situația: 5-5, în aplauzele lui Darren Cahill, aflat în tribune.„E ca un zid de cărămidă”. Organizatorii de la Australian Open, impresionați de revenirea SimoneiUPDATE 11:07. Halep se apropie și mai mult: 4-5UPDATE 11:04 Simona nu se lasă și recuperează. E 3-5.UPDATE 11:00 Daneza se află aproape de câștigarea primului set. E 5-2 pentru Wozniacki în acest moment.UPDATE 10:56 Wozniacki-Halep: 4-2 în setul 1. Simona dă semne că începe să-și găsească ritmul. Și-a făcut pentru a doua oară la rând serviciul la 0.UPDATE 10:51 E rândul Carolinei să recupereze: 4-1.UPDATE 10:48 Simona recuperează excelent: 1-3.UPDATE 10:44 Început foarte bun pentru Wozniacki: 3-0.UPDATE 10:40 Daneza se desprinde, are 2-0 în primul set.UPDATE 10:37, Halep - Wozniacki 0-1. Daneza a deschis finala cu un game solid pe propriul serviciu, dar Simona a arătat deja că nu ezită să atace atunci când are ocazia.UPDATE - 10:34 - A început meciul, cu Wozniacki la serviciu.Simona Halep se află în fața meciului carierei! Românca și Caroline Wozniacki au ajuns în ultimul act al turneului de la Melbourne, după meciuri chinuitoare. Au salvat mingi de meci, Halep chiar de două ori, cu Davis, și cu Kerber. În plus, Simona a purtat cu ea în aceste aproape două săptămâni și durerea fizică, una cauzată de accidentarea la gleznă din primul meci disputat la Melbourne contra lui Destanee Aiava.Halep și Wozniacki au ajuns pe prima treaptă a clasamentului mondial, Caroline în octombrie 2010, Simona tot în octombrie, dar anul trecut, ea ocupând și în acest moment poziția de vârf. Ambele au deja în spate experiența complexă a câte două finale majore jucate și pierdute. De fiecare dată în același loc, românca la Roland Garros, daneza la US Open.sursa livetext: digi24.ro