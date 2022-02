Final de infarct! HC Dobrogea Sud, remiză în derby-ul cu CS Dinamo Bucureşti

A fost atmosferă de mare derby şi un joc pe măsură la Sala Sporturilor, unde HC Dobrogea Sud şi CS Dinamo Bucureşti s-au întâlnit, sâmbătă după-amiază, într-o partidă contând pentru etapa a 18-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.Handbaliştii constănţeni au luptat admirabil şi au fost la câteva secunde distanţă de o mare victorie împotriva campioanei României. Neşansa, deciziile controversate ale brigăzii Năstase/Stancu şi experienţa adversarilor au făcut ca cele trei puncte să nu rămână pe litoral.„Delfinii” au condus în prima repriză, cu 9-8, în minutul 24, dar au intrat cu un handicap de două goluri la vestiare, 10-12. Nu au cedat nici când Dinamo s-a dus la 16-11. Susţinuţi frenetic de public, jucătorii antrenaţi de George Buricea au întors rezultatul pe final, când au avut 20-19 şi atacul. O eroare la pornirea tabelei a anulat un gol valabil marcat de Komogorov, iar dinamoviştii au reuşit să obţină în ultimele secunde o aruncare de la 7 metri. Ghionea a marcat, iar Dinamo s-a salvat in extremis de la înfrângere: 20-20, scor final.HC Dobrogea Sud: Vasile, Preda - Stankovic 5 goluri, Chikovani 4, Komogorov 2, Ilie 2, Andrei 2, Vegar 2, Nikolic 2, Caba 1, Stănescu.La final, antrenorul George Buricea, care a şi fost trimis în tribune, a criticat deciziile arbitrelor.„Eu m-am săturat! Gol Komogorov, cei de la masă nu au dat drumul la tabelă! Aeriană în ultimele 30 de secunde, cu Ilie împins în aer, este 7 metri şi eliminare două minute. Nimic! La ultimul atac, Sorhaindo face fault în atac. Nu mai pot! Am intrat în teren. Ok, eu am luat cartonaş roşu. Dar s-a terminat egal. Nu e corect ce se întâmplă.Ce să fac? Ce să îmi învăţ jucătorii, juniorii pe care îi am pe bancă? În primul rând, trebuie să îi învăţ regulamentul de România, că vor ajunge în Europa şi va fi jale! Asta e… Echipa, jos pălăria! Au orgoliul lor de handbalişti, au jucat cu cei mai buni şi au murit pe teren”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul George Buricea.XXXProgramul etapelor 19, 20 şi 21 ale Ligii Naţionale a fost modificat, pentru că, în luna februarie, loturile naţionale de tineret, juniori şi cadeţi ale României vor avea acţiuni.Ionuţ Stănescu, Gabriel Preda şi Andrei Bruj, de la HC Dobrogea Sud, sunt convocaţi la lotul de tineret pentru un stagiu de pregătire la Izvorani, în perioada 28 februarie - 4 martie, urmat de un turneu în Egipt, între 3 şi 8 martie.Echipa de juniori (jucători născuţi 2004/05) se va reuni mai devreme, la Izvorani, unde se va pregăti, în perioada 14-20 februarie, pentru participarea la Jocurile Mediteraneene de la Ankara (20-28 februarie). Selecţionerul Lorant Sipos i-a chemat pe Ştefan George Teodor şi pe portarul Daniel Andrei Paraschiv.Academia HC Dobrogea Sud va fi reprezentată şi în echipa de cadeţi a României (jucători născuţi 2006/07), care face un stagiu de pregătire la Izvorani (22-27 februarie). Antrenorul constănţean Enis Murtaza este noul selecţioner, iar jucătorii Eden Murtaza şi Darius Simion vor face parte din lot.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud