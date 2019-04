Final de aventură pentru CS Phoenix-Știința. "Olimpia, mai bună ca noi!"

Echipa feminină de baschet CS Phoenix-Știința Constanța a ratat calificarea în semifinalele turneului play-off al Ligii Naționale, fiind scoasă din cursă de Olimpia CSU Brașov. Trupa de sub Tâmpa s-a impus cu scorul general de 3-1, dar ultima confruntare a fost una extrem de tensionată.După o evoluție curajoasă sub Tâmpa, de unde s-a întors cu un scor bun la general, 1-1, CS Phoenix-Știința spera să se impună în următoarele două partide de la Constanța și să tranșeze soarta calificării în semifinale fără a mai fi nevoie de decisiv. N-a fost să fie așa, jucătoarele antrenate de Predrag Stanojcic pierzând ambele confruntări de săptămâna aceasta, de la Sala Sporturilor.După ce au cedat prima partidă, constănțencele s-au înclinat din nou în fața Olimpiei, oaspetele aflându-se în permanență la conducerea jocului. 26-37 a arătat tabela la pauză și 64-76 în final, rezultat care duce Brașovul în semifinalele competiției.Chiar și învinsă, CS Phoenix-Știința bifează o mare performanță, aceasta fiind cea mai bună clasare din istoria clubului.Pentru CS Phoenix-Știința, au marcat: Chelsea Douglas (15 puncte), Vladinka Erak (13), Jelena Jovanovic (11), Andreea Beldian (7), Bianca Fota (5), Cristina Cutaș (5), Ecaterina Armanu (5), Teodora Armanu (2) și Andreea Fleșer (1).„Marți seară, am pus punct unui capitol care s-a dovedit a fi foarte generos cu noi în acest an. Calificarea în play-off-ul Ligii Naționale și Final Four-ul Cupei României sunt doar câteva dintre bucuriile la care doar am visat, dar pe care am reușit să le trăim în sezonul care stă să se încheie. Niciuna dintre acestea nu ar fi fost posibile dacă nu am fi avut parte de încredere și susținere din partea fanilor și iubitorilor baschetului din Constanța.Ne felicităm pe această cale adversarele de la Olimpia CSU Brașov, care s-au dovedit mai bune ca noi, per ansamblu, în cele patru meciuri disputate în această fază a campionatului și și-au câștigat pe merit locul în semifinalele Ligii Naționale la baschet feminin”, a declarat președintele CS Phoenix, Cristian Mănăstireanu.Supărați pe arbitrajLa finele partidei, oficialii constănțeni au acuzat arbitrajul, recunoscând însă superioritatea echipei din Brașov.„Dincolo de înfrângere și de ratarea calificării în semifinalele Ligii Naționale, nu putem să nu remarcăm cu profundă tristețe prestația unuia dintre arbitrii care au oficiat meciul de marți seară (pe care nu îl vom nominaliza), care a uitat că actorii principali în întrecerile sportive sunt tocmai sportivii. Fără a submina suveranitatea deciziilor pe care un «cavaler al fluierului» le ia pe durata unei partide, considerăm că este inadmisibil ca cineva care pretinde că este arbitru în primul eșalon și primește un barem în acest sens să ia atât de multe decizii greșite (fără să favorizeze neapărat vreuna din părți), care n-au făcut decât să genereze tensiune în ambele tabere.Tensiune de care nimeni nu avea nevoie în contextul în care adversarul nostru, Olimpia CSU Brașov, repetăm, s-a dovedit în teren unul mai bun ca noi.Respectul în teren față de munca, eforturile, sacrificiile, investițiile și sutele de ore de pregătire trebuie arătat nu numai de jucătoarele și reprezentanții celor două echipe adverse, ci inclusiv de către arbitri”, a mai spus președintele Mănăstireanu.