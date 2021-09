Final de aventură la US Open. Horia Tecău, eliminat în sferturi de finală

Perechea Horia Tecău (România) / Kevin Krawietz (Germania) a ratat calificarea în semifinalele probei masculine de dublu la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care se dispută, în această perioadă, pe celebra arenă de la Flushing Meadows (New York).Capi de serie nr. 6, tenismenul constănţean şi partenerul său au fost învinşi, în sferturi de finală, scor 2-6, 6-7 (5), de americanii Steve Johnson şi Sam Querrey, după o partidă care a durat numai 68 de minute.Pentru accesul în sferturi, Tecău şi Krawietz au primit un cec de 93.000 de dolari şi 360 de puncte ATP la dublu.Campion la US Open în 2017, alături de olandezul Jean-Julien Rojer, Horia Tecău a ajuns, anul trecut, în semifinale la Flushing Meadows, făcând pereche tot cu Rojer.XXXNici Raluca Olaru nu a avut mai mult succes. Jucătoarea română de tenis a făcut pereche cu ucraineanca Nadia Kicenok, alături de care a pierdut meciul din optimile de finală ale probei feminine de dublu, scor 3-6, 2-6, în faţa cuplului Alexa Guarachi (Chile) / Desirae Krawczyk (SUA, nr. 7).Favorite nr. 12, românca şi partenera sa s-au recunoscut înfrânte după doar 66 de minute şi vor rămâne cu recompensa cuvenită pentru optimi: un cec de 54.000 de dolari şi 240 de puncte WTA la dublu.Raluca Olaru a ratat un duel în sferturi cu româncele Monica Niculescu şi Gabriela Ruse, care au dispus în optimi, scor 6-1, 4-6, 6-2, de perechea Leylah Fernandez (Canada) / Erin Routliff (Noua Zeelandă).Foto: Facebook / Horia Tecău / Peter Staples / MiamiOpenTennis