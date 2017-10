Filmul meciului

Min. 4: Gaston a tras din careu pe lângă poartă l Min. 14: D. Stoica trimite peste poartă din lovitură liberă l Min. 30: Fl. Costea nu nimerește poarta din careu l Min. 32, 1-0: Fl. Costea înscrie din apropiere, după ce Vlas a respins în față mingea trimisă din lovitură liberă de la peste 30 m de D. Stoica l Min. 41, 2-0: Woobay centrează pentru Fl. Costea, acesta îi trimite cu capul în fața porții lui C. Tănasă, care, tot cu capul, înscrie l Min. 44, 3-0: C. Tănasă marchează de la 7 m, nemarcat, după pasa lui Rose de pe dreapta l Min. 45+2: C. Tănasă trage din careu, Vlas respinge cu piciorul, mingea ajunge la Fl. Costea, care, din 6 m, trage peste l Min. 49: Centrare în careu Fl. Costea, C. Tănasă trimite cu capul în transversală l Min. 50: Vlas respinge șutul lui Woobay din careu l Min. 67: Șt. Ciobanu trage bine, dar puțin peste poartă l Min. 77: Șut al lui C. Tănasă din afara careului, reține Vlas l Min. 78, 4-0: C. Tănasă a înscris cu o scăriță din careu.