Fileul „arde“ şi la -6 grade Celsius

Dinamo București - CVM Tomis Constanța, în Divizia A1 de volei masculin

Fileul „arde“ și la -6 grade Celsius

Turul Diviziei A1 de volei masculin se încheie cu o partidă de zile mari: Dinamo București vs. CVM Tomis Constanța. Campioana României merge în București decisă să câștige, rezultat care i-ar permite să ierneze în fotoliul de lider. Ocupantele primelor două locuri din clasament, Dinamo (2, 18 p) și CVM Tomis (1, 19 p), sunt față în față sâmbătă, de la ora 12.00, în Sala Extreme din București, într-o partidă contând pentru etapa a 11-a, ultima a turului Diviziei A1 de volei masculin. „Dincolo de pozițiile din ierarhia la zi, derby-ul opune două cluburi între care există o mare rivalitate de ani de zile. Chiar dacă ar fi ocupat locul zece, Dinamo ar fi jucat contra noastră precum în finala Ligii Campionilor. Sunt ambiții perso-nale, fiecare vrea să demonstreze că are valoare. În plus, gazdele vin după înfrângerea de la Piatra Neamț și vor dori să se revanșeze în fața suporterilor și a sponsorilor, însă echipa noastră are de apărat statutul de campioană și de câștigătoare a Cupei României”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr. Voleibaliștii Tomisului au plecat vineri dimineață, cu autocarul, spre București. Din pricina ninsorii, drumul a fost foarte greu, însă, cu o întârziere de câteva ore, delegația constănțeană a ajuns cu bine în Capitală, unde termometrul indica -6 grade Celsius. În lotul condus de Stelio De Rocco, nu sunt probleme deosebite de lot. Va lipsi Jose Liovi, care nu s-a întors încă din Venezuela, dar este foarte posibil să reintre liberoul Răzvan Tănăsescu, absent la antrenamentele de la începutul săptămânii, din cauza unor probleme de sănătate. Celelalte partide ale rundei: Explorări Baia Mare - VCM LPS Piatra Neamț, CVM Brașov - Unirea Dej, CS Torpi Târgu Mureș - Remat Zalău, SCM U Craiova - Steaua București, U Cluj - Dacia Buzău. v v v Sâmbătă, sunt programate și meciurile etapei a 11-a, ultima a turului Diviziei A1 de volei feminin. CSV 2004 Tomis Constanța (antrenori, Alexander Boskovic și Constantin Alexe) se deplasează la Focșani, pentru duelul cu CSM, o victorie asigurând „sirenelor” poziția de campioană de iarnă. Celelalte întâlniri ale rundei: CSU Medicina Târgu Mureș - SCM U Craiova, Dinamo București - VC Unic LPS Piatra Neamț, U Cluj - IOR București, CSM Sibiu - Penicilina Iași. Partida CSU Metal Galați - Știința Bacău, scor 3-2, s-a disputat vineri, în devans.