Simona Halep, încrezătoare înainte de Turneul Campioanelor:

"Fiecare meci va fi precum o finală"

„Am lucrat mult la serviciu după US Open. Mi-am dat seama că serviciul a fost punctul cel mai slab din meciul cu Sharapova. Voi fi prezentă la tragerea la sorți, dar nu m-am gândit cu cine mi-aș dori să joc la Turneul Campioanelor. Acolo sunt primele opt jucătoare ale lumii și fiecare meci este o finală. Îmi doresc să dau tot ce am mai bun, să mă simt bine și sper să obțin un rezultat bun. Nu cred că presiunea va fi mai mare acolo. Momentan nu simt presiune. E un sentiment plăcut să mă duc acolo ca lider mondial. Sper să mă bucur de acest moment deosebit”, a declarat Simona Halep.Până în acest moment, șapte jucătoare și-au câștigat dreptul de a evolua în Turneul Campioanelor (Simona Halep - România, Garbine Muguruza - Spania, Karolina Pliskova - Cehia, Elina Svitolina - Ucraina, Venus Williams - Statele Unite, Caroline Wozniacki - Danemarca și Jelena Ostapenko - Letonia), pentru ultimul bilet luptându-se două sportive (Caroline Garcia - Franța și Johanna Konta - Marea Britanie).Constănțeanul Horia Tecău s-a calificat și el la Turneul Campionilor, odată cu triumful de la US Open, împreună cu olandezul Jean-Julien Rojer.Concursul băieților este programat în perioada 12-19 noiembrie, în Marea Britanie.