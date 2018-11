Începe sezonul sporturilor de iarnă

Fetele profesorului Paul Neagu, pregătiri pentru Cupa Europei

După o pregătire temeinică de vară, după ce și toamna se pregăteștecu pași repezide final, iar sezonul competiționalde iarnă bate la ușă, campioanelede la bob fac ultimele repetiții înaintea primului concurs oficial.S-au fortificat în sala Centrului Sport Forum de la Constanța, apoi au urcat în microbuz și au luat calea Vestului. Le așteaptă Germania, Austria, Elveția, țări care găzduiesc competiții de tradiție în bobul mondial. Acesta este traseul lotului național feminin de bob al României, condus de profesorul constănțean Paul Neagu.„Momentan, suntem în Germania, la Konigssee, la antrenamente. Ne-am fi dorit să mergem peste Atlantic, la competițiile din Statele Unite și Canada, însă, din motive financiare, nu am mers în America și am rămas să ne pregătim pe bătrânul continent.Aceste ultime zile de noiembrie le vom petrece la Konigssee, dar și începutul lunii viitoare ne va găsi tot aici, pentru că, pe 9 decembrie, începe etapa de Cupă a Europei. De altfel, în acest an, pârtia de la Konigssee este una foarte importantă pentru noi, pentru că va găzdui întrecerile nu numai ale Cupei Europei, ci și ale Campionatelor Europene și ale Campionatelor Mondiale de seniori și juniori”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Paul Neagu.Tehnicianul constănțean spune că, cel puțin până în prezent, antrenamentele decurg foarte bine. Sub comanda sa, se pregătesc pilotul Andreea Grecu (CSSI Mamaia) și împingătoarele Teodora Vlad (CSO Sinaia), Giorgiana Lupu (CSSI Mamaia) și Tara Schoner (Olimpia București).Tot luna viitoare, din 12 până pe 23 decembrie, vor avea loc întrecerile Campionatelor Naționale. În proba feminină de bob 2, va concura echipajul Andreea Grecu/Georgiana Lupu, iar la skeleton, pe pârtie vor coborî Andreea Grecu și Ștefania Popescu.v v vO veste surprinzătoare din lumea bobului. Maria Adela Constantin, unul dintre cei mai experimentați piloți din România, care are în palmares participări la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci (Rusia, 2014) și PyeongChang (Coreea de Sud, 2018), a renunțat la activitatea sportivă, la numai 27 de ani.„Maria a terminat-o cu bobul. Este în Germania, la Munchen, la muncă”, a explicat profesorul Neagu.