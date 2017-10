Fetele profesorului Paul Neagu demarează sezonul oficial pe gheaţă

Bobul României prinde viteză pe pârtiile din Canada și SUA

Fetele profesorului Paul Neagu demarează sezonul oficial pe gheață

În ultima lună de toamnă, sportivele de la CSO Sinaia/CSSI Mamaia, medaliate, anul acesta, la Mondialele de bob și skeleton - starturi de la Mamaia, fac ultimele pregătiri înaintea debutului în competițiile oficiale pe gheață. Fetele antrenate de profesorul Paul Neagu promit un sezon de excepție.După trei săptămâni de pregătire intensă alături de componentele uneia dintre cele mai valoroase naționale de bob ale lumii, cea a Germaniei, cele două echipaje feminine ale României încep sezonul pe gheață, competițiile urmând a avea loc peste Atlantic, în Canada și Statele Unite ale Americii.„Scopul principal este de cunoaștere a celor două pârtii din Calgary și Whistler. Și asta pentru că, pe cea din Calgary, vor fi organizate două concursuri de Cupa Americii la bob de doi și alte două la bob de patru. Echipajul României, condus de pilotul Maria Constantin, va lua parte și la bob 4. Simpla prezență a fetelor noastre la această reuniune este deja o mare performanță, în condițiile în care bobul feminin de 4 este aici la el acasă. Nu mai departe de săptămâna trecută, au avut loc Campionatele Canadei la bob feminin de 4, o competiție cu mare priză la public, care suscită, an de an, interes major”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul lotului național feminin de bob al României, prof. Paul Neagu.Tehnicianul constănțean a subliniat că întrecerile de la Whistler sunt, de aseme-nea, foarte importante, la fel ca și cele de la Lake Placid.„La Whistler este etapă de Cupă Mondială, la fel și în Lake Placid, unde așteptăm rezultate cât mai bune. Ceea ce ne dă speranțe este faptul că, în luna martie a acestui an, fetele s-au clasat pe locuri onorante - 6, 7, 8. Maria Constantin și Andreea Grecu sunt obișnuite cu atmosfera de la Cupa Americii, iar împingătoarele Erika Halai și Olivia Vild sunt bine antrenate și motivate”, a explicat profesorul Neagu.Rezultatele favorabile ale fetelor noastre în sezonul pe gheață ar veni în completarea evoluțiilor remarcabile din vară, când, la Mamaia, s-au numărat printre protagonistele Campionatului Mondial de bob și skeleton - starturi. Să nu uităm că Andreea Grecu și Olivia Vild sunt vicecampioane mondiale la starturi, anul acesta.După încheierea Mondialelor, Maria Constantin și compania nu au intrat în vacanță, ci au continuat pregătirea, atât la Constanța, la Centrul Sport Forum, cât și pe pârtiile din străinătate, stagii intense de antrenamente având loc, sub atenta observație a profesorului Neagu, la Konigssee, Winterberg și Altenberg.