Fetele profesorului Neagu încep pregătirea pentru prima etapă de Cupă Mondială

În timp ce, la Beijing, au căzut primii fulgi, iar mascotele Bing Dwen Dwen şi Shuey Rhon Rhon, nerăbdătoare să îi încurajeze pe sportivi la Jocurile Olimpice din 2022, s-au zbenguit prin zăpadă, la mii de kilometri distanţă, în Germania, componentele lotului olimpic de bob al României se pregătesc asiduu.Cu 86 de zile rămase până la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Beijing 2022, tricolorii practicanţi ai „sporturilor albe” au intensificat ritmul antrenamentelor. Până la lupta cu adversarii la marea competiţie din China, se dă o bătălie la fel de dură, cea cu timpii din calificări.După un stagiu de pregătire de trei săptămâni la Beijing, componentele lotului olimpic de bob al României, condus de profesorul Paul Neagu, au revenit pe Bătrânul Continent, instalându-şi cartierul general în Germania, ţara de adopţie a tehnicianului constănţean.„Suntem în plin antrenament, la Altenberg. Totul este bine, singurul nostru duşman în acest moment este virusul Covid-19. Trebuie să avem grijă maximă, să ne ferim de infectări.Suntem vaccinaţi, din convingere! Andreea Grecu a făcut vaccinul la Institutul Cantacuzino din Bucureşti, Teodora Vlad la Brebu, iar Katharina Wick şi cu mine, la Constanţa, la Spitalul Militar, respectiv Pavilion. Kathi are buletin de Constanţa, am mai câştigat un locuitor al oraşului, am contribuit la creşterea populaţiei. Are şi paşaport românesc, mulţumim celor care ne-au ajutat să putem realiza aceste lucruri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Paul Neagu.La Altenberg, bobul României a fost deschizător de pârtie pentru echipa Germaniei, care a avut un concurs de selecţie în vederea participării la Cupa Europei. Un trial extrem de dur, cu nu mai puţin de 16 echipaje la start!„În Germania, bobul este la un nivel foarte ridicat. Au de unde alege! Este şi avantajul de a avea patru pârtii de bob. Cu toate că pârtia din Konigssee a fost total distrusă, activitatea se desfăşoară în continuare pe pârtiile din Winterberg, Altenberg şi Oberhof. La Konigssee a fost un adevărat dezastru, provocat de calamităţile naturale, ploi şi alunecări de teren, în luna iulie. Pagubele totale depăşesc suma de 60 de milioane de euro!”, a explicat tehnicianul constănţean.După acţiunea din Altenberg, fetele profesorului Neagu au pornit spre Innsbruck (Austria), cu o escală la Winterberg, pentru a duce materialele de antrenament. În doar două zile, au parcurs 1.300 km, după cei 8.500 pe relaţia Beijing - Germania. La Innsbruck, tricolorele se vor pregăti până duminică, 14 noiembrie, iar luni, 15 noiembrie, încep antrenamentele oficiale pentru prima etapă de Cupă Mondială.„Fetele se simt bine, dar avem încă de recuperat la capitolul «atletic». Eu sunt mulţumit în acest moment de cum se desfăşoară activitatea echipei de bob feminin”, a mai spus profesorul Paul Neagu.XXXPentru a se califica la Jocurile Olimpice de Iarnă, tricolorele au nevoie de rezultate cât mai bune în cele opt etape de Cupă Mondială: două la Winterberg, două la Altenberg (Germania), două la Innsbruck (Austria), una la Sigulda (Letonia) şi una la St. Moritz (Elveţia).Cea de-a XXIV-a ediţie a Jocurilor Olimpice va avea loc, în perioada 4 - 20 februarie 2022, în China, la Beijing.Foto: Facebook / Paul Neagu