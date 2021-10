Fetele profesorului Neagu, antrenamente pe „pârtia-OZN” de la Beijing / GALERIE FOTO

Pentru lotul olimpic feminin de bob al României, aflat deja în China, ţara gazdă a Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2022, prima săptămână de pregătire s-a încheiat cu bine pe pârtia olimpică de la Beijing. Tricolorele mai au însă încă două săptămâni de parcurs pe tărâm asiatic.Aflat în China, alături de elevele sale - pilotul Andreea Grecu şi împingătoarele Katharina Wick şi Teodora Vlad -, antrenorul lotului olimpic de bob al României, prof. Paul Neagu, s-a declarat impresionat de infrastructura olimpică a Chinei, comparând pârtia din Beijing cu un OZN.„Pârtia din Beijing este impresionantă, având 16 viraje de 1,9 km lungime, care seamănă cu un dragon chinezesc ce se strecoară prin munții Xiaohaituo, aproximativ 127 metri diferenţă de altitudine de la start până la linia de sosire. O pârtie foarte frumoasă şi o gheaţă fină şi bine preparată.Suntem foarte fericiţi că putem acumula experienţă pe această pârtie, pentru a fi foarte bine pregătiţi când ne vom întoarce din nou aici, la Jocurile Olimpice din februarie 2022.Când seara este luminat, inelul pare a fi un OZN care aterizează în mister. Hotelul care este construit deasupra virajelor 12, 13 şi ieşirii din inel arată încă o dată măiestria arhitecţilor chinezi. Ceva construit de o ţară cu posibilităţi uriaşe. Există peste tot drumuri de acces şi se poate merge în anumite locuri chiar sus, pe acoperişul pârtiei.Făcând un rezumat, putem spune că este cea mai lungă sală din lume unde în interiorul ei se află o pistă de bob, un hotel, o pistă de starturi pe gheaţă, o sală de atletism, o sală de forţă şi o sosire cu un amfiteatru imens, unde spectatorii pot savura spectacolul dat de bob, skeleton şi sănii.După Jocurile Olimpice, pista va deveni un tobogan uriaş de gheaţă, unde se poate aluneca pe el 24 din 24 de ore. Şi atenţie: afară am avut temperaturi de plus 24 grade Celsius şi nu a existat nici cea mai mică problemă pentru sistemul de răcire.Ceea ce mă impresionează este curăţenia desăvârşită. Regulile de prevenire a infectării cu virusul Covid-19 se execută şi nu se discută! Noi suntem şi vom rămâne în carantină. În fiecare zi, se face testul PCR, iar în şase ore vin rezultatele. Până în prezent, nu am avut niciun caz pozitiv la peste 800 de sportivi din 25 de ţări participante la această pregătire”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Paul Neagu.Tehnicianul constănţean este mulţumit şi de modul în care elevele sale răspund la comenzi.„La antrenamentul de dimineaţă, de la ora 9.00, Andreea a venit la prima manşă pe locul patru, la a doua pe locul trei, iar la ultima manşă pe primul loc. În faţă au fost numai trei fete din echipa Germaniei care au avut selecţie. Un echipaj rămâne acasă la Jocuri”, a explicat profesorul Neagu.XXXPentru a se califica la Jocurile Olimpice de Iarnă, tricolorele au nevoie de rezultate cât mai bune în cele opt etape de Cupă Mondială: două la Winterberg, două la Altenberg (Germania), două la Innsbruck (Austria), una la Sigulda (Letonia) şi una la St. Moritz (Elveţia).Cea de-a XXIV-a ediţie a Jocurilor Olimpice va avea loc, în perioada 4 - 20 februarie 2022, în China, la Beijing.Foto: Paul Neagu