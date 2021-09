Fetele lui Viorel Filimon se vor bate pentru al treilea titlu continental consecutiv

Campionatul European de tenis de masă pe echipe-seniori, cel mai aşteptat turneu continental din lumea sportului cu bila de celuloid, se desfăşoară, în perioada 28 septembrie - 3 octombrie 2021, în BT Arena din Cluj Napoca.2021 Gazprom European Table Tennis Team Championships reuneşte la start 24 de reprezentative feminine şi 26 masculine.Condusă de antrenorii constănţeni Viorel Filimon şi Elena Sebe, naţionala feminină a României porneşte cu prima şansă la cucerirea trofeului, mai ales că ultimele două ediţii, cele din 2017 (Luxemburg), respectiv 2019 (Nantes), s-au încheiat cu triumful tricolorelor. Iar optimismul domneşte în tabăra României, chiar dacă Germania se anunţă a fi un adversar redutabil.„Sperăm într-o comportare bună pe parcursul acestui campionat, să îndeplinim obiectivul şi dorinţa iubitorilor de tenis de masă: câştigarea celui de-al treilea titlu consecutiv pe echipe.Din experienţele anilor trecuţi, mereu au fost echipe de talie mondială, adversare medaliate la Campionate Europene, Mondiale. Germania, din fericire, nu a venit cu cele două jucătoare de origine asiatică, dar are şi acum jucătoare de temut. Ar fi o principală rivală. Portugalia, finalista ediţiei trecute, care are două jucătoare de origine asiatică, şi echipele-revelaţie Franţa, Rusia, Ungaria, Suedia pot face o figură frumoasă.Dacă fetele noastre se concentrează, uită de tot ce s-a întâmplat şi ce se întâmplă pe parcursul acestei competiţii, atunci vom câştiga”, a declarat, în cadrul conferinţei de presă premergătoare debutului competiţiei, antrenorul principal Viorel Filimon.Tehnicianul constănţean a subliniat faptul că are sub comandă un lot 100 % românesc: „Mergem de mulţi ani pe acest principiu. Timpurile şi situaţiile neprevăzute pot produce diverse surprize, dar cred eu că în România nu se vor produce asemenea schimbări, ca în alte părţi. Nu suntem mai prejos cu «chinezoaicele» noastre”.Componentă de bază a echipei României, constănţeanca Elizabeta Samara a confirmat că obiectivul nu poate fi altul decât cucerirea titlului european.„Mă bucur că joc acasă, vor fi meciuri destul de grele, dar sperăm ca fiecare dintre noi să-şi facă meciurile şi să obţinem un rezultat cât mai bun, aurul”, a spus Eliza Samara.În întrecerea masculină, România nu se numără printre favorite, cotate cu şanse mari la titlu fiind reprezentativele Suediei, Germaniei, Franţei şi Portugaliei.„Realist, încercăm să jucăm semifinala. Grupa e una pe care o putem câştiga, apoi importantă e şi tragerea la sorţi. Sper să ajungem în sferturile de finală, după aceea vedem”, a precizat antrenorul principal al echipei masculine a României, constănţeanul Andrei Filimon.XXXIată programul naţionalelor României la Europenele de la Cluj: miercuri, 29 septembrie: meciuri grupe; ora 16.00: România - Belgia (feminin); ora 19.00: România - Finlanda (masculin); joi, 30 septembrie: meciuri grupe; ora 16.00: România - Italia (feminin); ora 19.00: Slovenia - România (masculin).Vineri, 1 octombrie, se vor disputa partidele din sferturile de finală, sâmbătă, 2 octombrie, sunt programate semifinalele, iar duminică, 3 octombrie, finalele.Foto: Federaţia Română de Tenis de Masă / frtmromania.ro / Mircea Roşca