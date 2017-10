Fetele lui Paul Neagu, revelaţia Campionatului Mondial de bob de la Altenberg

Fetele lui Paul Neagu, revelația Campionatului Mondial de bob de la Altenberg

Echipajul Maria Constantin (pilot) / Andreea Grecu (frânar) a fost unanim apreciat drept revelația ediției 2015 a Campionatului Mondial de bob pentru juniori, competiție desfășurată, la sfârșitul săptămânii trecute, în Germania, la Altenberg.Recent medaliate cu aur în clasamentul general al Cupei Europei, sportivele antrenate de către profesorul Paul Neagu au reușit performanța de a se clasa pe locul 5, pe cea mai tehnică pârtie de bon din lume.„Am dat tot ceea ce am putut…, dar alte săniuțe au «fugit» mai repede. Am ocupat locul 5 la final, în condițiile în care nu a fost o cursă a piloților și a împingătorilor, ci o cursă a constructorilor de boburi pe care nu o putem câștiga în acest moment”, a declarat Maria Constantin.Pilotul bobului feminin de 2 al României a transmis, prin intermediul unei rețele de socializare, și un mesaj emoționant către Andreea Grecu, partenera sa, cea care a purtat steagul României la festivitatea de deschidere a Campionatului Mondial.„Andreea, îți mulțumesc că am trecut împreună peste momentele grele de la antrenament și am reușit la concurs să ne mobilizăm! Mergem mai departe!”, a scris Maria Constantin.La rândul său, antrenorul lotului României, Paul Neagu, a subliniat efortul extraordinar făcut de elevele sale, de numele cărora se leagă deja speranțele României la cucerirea unei medalii la ediția viitoare a Jocurilor Olimpice de iarnă.„Fetele au avut o evoluție foarte bună și le felicit pentru efortul depus, la antrenamente, în Cupa Europei, Cupa Mondială și Campionatul Mondial. Astăzi, câștig de cauză au avut echipajele cu materialul cel mai competitiv”, a declarat profesorul constănțean.