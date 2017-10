Festivalul eseurilor, la Cupa AJR şi AR XV la mini-rugby

Festivalul eseurilor, la Cupa AJR și AR XV la mini-rugby

Stadionul „Mihai Naca“ din Constanța a găzduit, duminica trecută, întrecerile Cupei AJR și AR XV la mini-rugby, competiție organizată de Asociația Județeană de Rugby, Asociația Rugby XV Constanța, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean și DJST Constanța.La turneu, au participat cinci echipe - peste 170 de copii, cu vârste cuprinse între 9 și 14 ani, de la echipele Tomitanii Constanța, CS Perla Murfatlar, Aso-ciația Sportivă Victoria Cumpăna, CSO Ovidiu și CS Mihail Kogălniceanu.„Această acțiune este parte a proiectului de dezvoltare a rugby-ului în județul Constanța, fiind elaborat de AJR Constanța, în colaborare cu ISJ și DJST Con-stanța, și este sponsorizat de Consiliul Județean Constanța. Se desfășoară cu sprijinul Federației Române de Rugby, iar unitățile școlare sunt arondate cluburilor de rugby din județul Constanța, sub îndrumarea unor coordo-natori”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele AJR Con-stanța, Daniel Georgescu.Iată și rezultate înregistrate, pe categorii de vârstă. U10: CS Mihail Kogălniceanu - AS Victoria Cumpăna II 15-15, AS Victoria Cumpăna I - CSO Ovidiu 25-10, AS Victoria Cumpăna II - CSO Ovidiu 20-10, AS Victoria Cumpăna I - CS Mihail Kogălni-ceanu 20-10, AS Victoria Cum-păna I - AS Victoria Cumpăna II 20-10, CS Mihail Kogălniceanu - CSO Ovidiu 25-15.Clasamentul după desfășurarea etapei: 1. AS Victoria Cum-păna I, 2. CS Mihail Kogălniceanu, 3. AS Victoria Cumpăna II, 4. CSO Ovidiu.U12: CS Mihail Kogălniceanu - CSO Ovidiu 30-10, CS Perla Murfatlar - AS Victoria Cumpăna 15-0, CSO Ovidiu - CS Perla Murfatlar 10-25, CS Perla Murfatlar - CS Mihail Kogălniceanu 10-5, CS Mihail Kogălniceanu - AS Victoria Cumpăna 15-5, AS Victoria Cumpăna - CSO Ovidiu 10-5.Clasamentul după desfășurarea etapei: 1. CS Perla Murfatlar, 2. CS Mihail Kogălniceanu, 3. AS Victoria Cumpăna, 4. CSO Ovidiu.U14: CSO Ovidiu - CS Mihail Kogălniceanu 20-5, AS Victoria Cumpăna - CS Mihail Kogălni-ceanu 15-5, CSO Ovidiu - AS Victoria Cumpăna 25-5.Clasamentul după desfășu-rarea etapei: 1. CSO Ovidiu, 2. CS Mihail Kogălniceanu, 3. AS Victoria Cumpăna.După competiția de mini-rugby, pe același teren, s-au desfășurat partidele de rugby U16 RCJ Farul - LPS „Nicolae Rotaru” Constanța, scor 36-5, respectiv U17, To-mitanii Constanța - Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București, rezultat 66-6. La U18, CS Cleopatra Mamaia a zdrobit pe Metrorex București, scor 61-6.