Fernando Alonso va sosi la echipa Ferrari în 2011

Ştire online publicată Marţi, 30 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Pilotul spaniol de Formula 1 Fer-nando Alonso va sosi la echipa italiană Ferrari în anul 2011, informează cotidianul „Gazzetta dello Sport”. „Nimeni nu dezminte semnarea unui contract între Alonso și Ferrari. Acesta va fi valabil patru ani, în perioada 2011-2014, ultimul sezon stând sub semnul opțiunii”, se arată în publicația menționată. Cotidianul mai notează că înțelegerea dintre spaniolul de 27 de ani (dublu campion mondial în Formula 1, edițiile 2005 și 2006) și actuala sa echipă, Renault, a fost prelungit doar pentru un an și că legătura din-tre Ferrari și cuplul Felipe Massa / Kimi Raikkonen expiră peste doi ani. „Pilotul brazilian Felipe Massa a avut un an 2008 excelent și se poate acum culca liniștit pe o ureche, însă pentru Kimi a fost un sezon dezamăgitor, iar Ferrari caută să scape de el încă din 2010, pentru a-i face loc lui Alonso”, presupune „Gazzetta dello Sport”. Departamentul de relații cu presa al echipei Ferrari nu a dorit să comenteze cele scrise în publicația italiană.