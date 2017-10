Ferdi Ghenciu a fost exclus din lotul FC Farul

Duminică, pe unul din terenurile Academiei „Gheorghe Hagi”, FC Farul a organizat un meci „în familie”, cu jucători nou-veniți și juniori din pepiniera clubului, însă primul 11 al echipei a fă-cut pregătirea separat, la stadionul „Farul”. Pe teren au fost prezenți numai jucători tineri, printre care doar doi care să depășească vârstă de 21 de ani.„A fost un meci cu rol de selecție, menit pentru a testa jucătorii veniți sub formă de recomandare sau cei care sunt în probe. Am folosit mai mult juniori, pentru că dorim să scădem media de vârstă a echipei de seniori. Meciul nu a avut rol de pregătire tactică”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul FC Farul, Alin Artimon.În ultimele minute ale jocului, mijlocașul în vârstă de 17 ani Ferdi Ghenciu a ratat un penalty, motiv pentru care tehnicianul Farului, Alin Artimon s-a enervat la culme și a decis să-l excludă din lot. „Ghenciu nu va mai reveni în lot, a revenit de trei ori până acum. În ultimele cinci luni, a făcut o serie de greșeli, iar acum i-a venit nota de plată. Pentru mine este un subiect închis. Clubul decide ce face cu el”, ne-a spus Artimon.La meci au fost prezenți și președintele clubului, alături de finanțatorul echipei, Giani Nedelcu, care au studiat îndeaproape pe cei tineri.„Am fost la meci. Sunt jucători de calitate, care sunt la noi la centru și merită urmăriți”, a declarat președintele FC Farul, Neculai Tănasă.De asemenea, unul din cei mai de perspectivă juniori ai Farului este Robert Băjan, care zilele trecute a câștigat alături de naționala României Under 18 Turneul “Roma Caput Mundi”.Programul săptămânalSăptămâna aceasta a început pentru „marinari” cu două antrenamente, desfășurate ieri, urmând ca astăzi, echipa să desfășoare același program. Mâine, jucătorii vor primi liber, iar de joi se va intra în cantonament la mini-hotelul de la stadionul „Farul”. Vineri și sâmbătă, jucătorii vor avea câte două antrenamente pe zi, iar duminică, FC Farul va juca primul amical din acest an, cu o echipă din județ, care activează în Liga a III-a sau a IV-a.