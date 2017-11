Felipe Massa se retrage din Formula 1 la finalul sezonului

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Brazilianul Felipe Massa, pilotul echipei Williams, a anunțat printr-un mesaj postat pe rețele de socializare că se va retrage din Campionatul Mondial de Formula 1 la finalul acestui sezon.Massa (36 ani), vicecampion mondial în 2008, a mai avut o primă tentativă de retragere din cea mai importantă competiție automobilistică din lume la finalul sezonului 2016, însă a fost rechemat de Williams în luna ianuarie a acestui an pentru a-l înlocui pe finlandezul Valtteri Bottas, plecat la Mercedes.Într-un mesaj video postat pe contul său Twitter, brazilianul a precizat că se va retrage din "Marele Circ" după ultimele două Mari Premii ale sezonului, care vor avea loc la Sao Paulo (Brazilia) și Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite)."Așa cum știți, anul trecut am decis să anunț că mă retrag din Formula 1. Însă, la cererea Williams, am decis să mai fac încă un sezon. Însă, de această dată, va fi ultimul meu Mare Premiu al Braziliei în Formula 1 și ultimul meu Grand Prix de la Abu Dhabi. Așa că vreau să transmit un mare mulțumesc întregii mele familii, tuturor prietenilor mei, tuturor sponsorilor și tuturor fanilor mei", a precizat brazilianul în mesajul său.În 15 sezoane petrecute în Formula 1, Felipe Massa a obținut 11 victorii, 41 de clasări pe podium și 16 pole position, în peste 260 de curse disputate.