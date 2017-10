Federaţia Română i-a retras lui Rusmir dreptul de joc

Federația Română i-a retras lui Rusmir dreptul de joc

Mijlocașul sârb Dejan Rusmir nu a plecat, ieri, spre Botoșani cu Farul, Federația Română de Fotbal retrăgându-i momentan dreptul de joc, în urma litigiului pe care-l are cu un impresar. „Rusmir are de plătit o sumă. A avut proces cu impresarul și l-a pierdut. Până nu va achita banii, nu va putea juca. Azi (n.n. - ieri) dimineață, am primit telegramă de la Federație că Dejan nu va evolua la meciul de la Botoșani, dacă nu-și rezolvă până mâine (n.n. - astăzi) litigiul”, a spus, ieri, Mircea Crainiciuc, președintele executiv al Farului, înainte de încheierea antrenamentului echi-pei. După ședința de pregătire, Crainiciuc a vorbit din nou cu Rusmir și, cum situația nu s-a rezolvat, sârbul nu a făcut de-plasarea la meci. „E problema lui Rusmir și el trebuie să și-o regleze”, a declarat și antrenorul Marius Șumudică.