Federaţia Română de Rugby şi-a premiat cei mai buni sportivi ai anului

Federația Română de Rugby și-a premiat cei mai buni sportivi ai anului

Joi seara, Federația Română de Rugby a organizat festivitatea de sfârșit de an în care și-a premiat cei mai buni jucători, antrenori ai anului și pe cei doi jucători Marius Tincu și Cristian Petre, care au fost incluși în Hall of Fame-ul rugbiului românesc.Iată premiile oferite:Cel mai bun jucător român din străinătate: Mihai Macovei (Colomiers)Cel mai bun jucător din România SuperLiga CEC Bank : Viorel Lucaci (Steaua Bucuresti)Cel mai bun străin din SuperLiga CEC Bank: Tangimana Fonovai (Timisoara Saracens)Cel mai bun marcator din SuperLiga CEC Bank: Valentin Calafeteanu (Timișoara Saracens)Cel mai bun tânăr jucător din SuperLiga CEC Bank: Tudorel Bratu (Dinamo Bucuresti)Cel mai bun jucător – Divizia Naționala de Seniori: Remus Zaharescu (Stiinta Petrosani)Cel mai bun jucător – Divizia A: Cristian Sauan (CS Manastur)Cel mai bun antrenor de seniori: Heinkel Grainger (Timișoara Saracens)Cel mai bun junior: Adrian Moțoc (Racing 92 Metro)Cel mai bun antrenor de juniori: Stefan Acsinte (CSA CSS Steaua)Cel mai bun jucător rugby 7: Alexandru Porojan (CSA Steaua)Cea mai buna jucătoare rugby 7: Alina Diniță (Agronomia Bucuresti)CATEGORIA COPII ECHIPA ȘI ANTRENORU8: CSO PANTELIMON – Ștefan DulgheruU10: A.S. VICTORIA CUMPANA – Florin BăcioiuU12: C.S. RUGY SACELE – Dragoș AdrianU14: CSO OVIDIU – Bogdan CristeaTROFEUL COALTER – CEL MAI PERFORMANT OFICIAL DE CLUB IN 2015Bogdan MarinescuȘtefan DemiciCEL MAI BUN ARBITRU ROMÂN ÎN 2015: VLAD IORDACHESCUCEL MAI BUN CLUB DE RUGBY DIN ROMÂNIA 2015CATEGORIA COPII – C.S.S. BÂRLADCATEGORIA JUNIORI – CS TOMITANIICATEGORIA SENIORI – CSA STEAUACEA MAI BUNA ECHIPA DIN ROMÂNIA – Timișoara SaracensPREMIUL PENTRU DEZVOLTARE 2015: CSM ȘTIINȚA BAIA MAREPREMIUL PENTRU PROMOVAREA RUGBYULUI FĂRĂ CONTACT ÎN ȘCOLI: Iulian RontescuPREMIUL PENTRU ÎNTREAGA CARIERĂ:DANUȚ DUMBRAVĂCOSMIN RAȚIUOVIDIU TONIȚAVASILE SOPORANHALL OF FAMECRISTI PETREMARIUS TINCU