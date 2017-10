Federaţia Română de Box, suspendată

Rudel Obreja se consideră victima „abuzurilor de tip stalinist“ ale AIBA

Federația Română de Box, suspendată

Federația Internațională de Box (AIBA) a hotărât să suspende provizoriu Federația Română, întrucât nu a desemnat un nou președinte în locul lui Rudel Obreja, care a fost suspendat cinci ani de forul internațional. „Pe 2 decembrie 2010, AIBA a acordat FRB un termen de două luni pentru a organiza alegeri. Acestea nu au avut loc, iar Rudel Obreja continuă să se afle în funcție, deși este suspendat pe termen lung”, notează AIBA. Potrivit forului internațional, până la alegerea unui nou președinte al FRB, niciun boxer, antrenor sau oficial român nu este autorizat să ia parte la acțiunile AIBA, iar Federația Română nu are dreptul să găzduiască competiții europene sau internaționale. Rudel Obreja a contestat decizia AIBA, declarând că s-a comis „un mare abuz”, întrucât în România au avut loc alegeri pentru șefia FRB. „Este un abuz de tip stalinist. AIBA întâi suspendă, apoi anchetează. De ce suferă și alte persoane, care nu au nicio legătură cu mine? AIBA are o are o mare ură față de mine după dezvăluirile pe care le-am făcut la Beijing”, a spus Obreja.